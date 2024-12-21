¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤¬Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤Æ¤è¤ê´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥ï¥±
¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤Î·àÃæ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡¡²¦¤Î·ì¶Ú¤ò°ú¤¯¥¿¥«¡Ê¼ã¤Æü¤Î¥¹¥«¡¼¡Ë¤È¡¢¸å¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥·¥ó¥Ð¤ÎÉã¤È¤Ê¤ë¥à¥Õ¥¡¥µ¤Î¼ã¤Æü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤³¤¨¤Æ·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¥¿¥«¡Ê¸å¤Î¥¹¥«¡¼¡§º¸¡Ë¤È¥à¥Õ¥¡¥µ¡¡©2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤È¡ÖÆ°Êª¡×¤Çµ¯»à²óÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¶áÇ¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Îº£º¢¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼100¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ø¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ÊWISH¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»±²¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤Ç¤âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡È»ëÄ°Î¨¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ°Êª¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¡É
¡¡ÀÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥®¥ç¡¼¥«¥¤¤Î¥¨¥é¤¤¿Í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤ä¡ÖÆ°Êª¡×¤ÎÅÐ¾ì¤¬»ëÄ°Î¨¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ°Êª¡Ë¤Ç»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ÎÅßµÙ¤ß¸ø³«¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¡×¤·¤«¤â¡Ö»Ò¤É¤â¡×»þÂå¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢µ¯»à²óÀ¸¤òÁÀ¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤ØÌ¿¤Îå«¡Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡É¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤È¿®Íê¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤¬»Ò¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤¬¡Ö¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÎÉ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë°Õ¿Þ¤Ê¤ÉÁÀ¤ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Â¸ºß¼«ÂÎ¤¬ÅßµÙ¤ß¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤Ê¤ë²¦¼ÔºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄºÅÀ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî¤ÎÁ°Æüëý
¡¡»ä¤¬¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÉñÂæ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ä¡¢Æ°Êª¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÆ¬¾å¤ËºÜ¤»¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ï°ì½Ö¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤áº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤È¡È¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇ®µ¤¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·àÃÄ»Íµ¨¤ÎÉñÂæ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Î2023Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½é¾å±é¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£25Ç¯´Ö¤Û¤ÜËèÆü¡ÊÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃëÌë2²ó¡Ë¾å±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÏ¢Æü¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÀª¤¤¤Ç½¸µÒ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¡¦±éµ»¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éÌÜ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè67²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ®ºî¶Ê¾Þ¡¢¼çÂê²Î¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¿´¤Ë¶Á¤¯²»³Ú¤È¡¢²ÈÂ²¤äÀ¸Ì¿¤Ø¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¤°¦¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄºÅÀ¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Â³ÊÓ¤¬3¤Þ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶¼Â¼ÌÈÇ¡×¤Èëð¤¦¡¢¥Õ¥ëCG¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤ÎÁ°Æüëý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ®ºîÉÊ¾Þ¡¢µÓ¿§¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹¤¬´ÆÆÄ¤ò¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼4¡Ù¡Ê25Ç¯¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ç¤âÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦M¡¦¥È¥Ó¥ä¥ó¥»¥ó¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¼Í¥¿Ø¤â¹ë²Ú¤¹¤®¤ë´é¤Ö¤ì¤À¡£¼ç±é¤Î¥à¥Õ¥¡¥µ¤È¥¿¥«¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÃ´¤¦¼ã¼êÇÐÍ¥¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£Îä¹ó¤ÊÅ¨¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥í¥¹¤òËÌ²¤¤Î»êÊõ¡¦¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦¤Î²ÎÉ±¥Ó¥è¥ó¥»¡¦¥Î¥¦¥ë¥º¡á¥«¡¼¥¿¡¼¤¬¥·¥ó¥Ð¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¸å¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ë¥Ê¥é¤ò¡¢¤½¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¤ÈJAY-Z¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡Ë¤ÎÌ¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¤¬¥·¥ó¥Ð¤ÎÌ¼¥¥¢¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ»ÒÏ¢¤ì¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢Ä¶¼Â¼Ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¤Î¸ø³«¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿áÂØÀ¼Í¥¿Ø¤â¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¹ë²Ú¤µ¤À¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ²Î¾§ÎÏ¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡Ê¤«¤Ä¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¡Ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Èø¾å±¦¶á¤¬¥à¥Õ¥¡¥µ¤ò¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¾Í¥¡¦ÅÏÊÕ¸¬¤¬¤½¤Î½ÉÅ¨¡¦¥¥í¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¹âÀººÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤È¡Ö´«Á±Ä¨°¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤¿°Û¿§¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡¡Á°ºî¤Î¼Â¼Ì¤Ç¤Ï¡¢CG¤Î´°À®ÅÙ¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¡×¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¹óÉ¾¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤¯¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉ½¾ð¤¬¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¤É¡¢±Ç²èÉ¾²Á¥µ¥¤¥ÈRotten Tomatoes¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥¹¥³¥¢¤â¡¢·è¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤ë°¦¤ÈÀ¸Ì¿¤Î¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤ò´Ñ¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò¤ï¤«¤Á¤¢¤¤¤¿¤¤´ÑµÒ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤ä¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ËÉé¤±¤¸¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤äÆ°¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Î¼ºÇÔ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°²ó¤Î·Ð¸³¤¬¸«»ö¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌÓÊÂ¤ß¡¢Æ°¤¡¢¼Á´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²¹ÅÙ¤ÈºÌ¤ê¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¡¢´¶¾ð¤¬¥Ó¥·¥Ó¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÆ°Êª¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡IMAX¤ä4DX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç´Ñ¤¿¤é¡¢°ìÁØ¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê±ÇÁü¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢¤È´¶Æ°¤¹¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¤¤¤¤¡£·àÃÄ»Íµ¨¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´Ñ½ª¤¨¤¿¸å¡¢µ¢¤ëÅÓÃæ¤Ë¤Ä¤¤·àÃæ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤â´Õ¾Þ¸å¤·¤Ð¤é¤¯¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤ò²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¾¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ª¡¡¤È¸À¤¤¤¿¤¤ËÜºî¤À¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¼ã´³¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö´«Á±Ä¨°¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¼ï¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÄó¼¨¤Ç¥Ý¥ê¥³¥ì¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡£¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¿Í¼ï¤äÀÅª¼ñ¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥à¥Õ¥¡¥µ¤È¥¿¥«¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤ÎÀ¸¤Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤Ø¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤¿¡£¥à¥Õ¥¡¥µÇÉ¡¢¥¿¥«ÇÉ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«Êý¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤âÁÀ¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡¿¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¹¥¤¤Ê¤é¤Ï¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¿Í¤âÆ°Êª¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¡Ö°¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ó
¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²èÁ´À¤³¦No.1¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»Ë¾åºÇ¤â²¹¤«¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¡È·»Äï¤Îå«¡È¤ÎÊª¸ì¡£Â©»Ò¥·¥ó¥Ð¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤Ã¤¿Éã¥à¥Õ¥¡¥µ²¦¡£¸É»ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èà¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥à¥Õ¥¡¥µ¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¡È¥ô¥£¥é¥ó¡É¥¹¥«¡¼¤È¤ÎÍÄ¤Æü¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò±Û¤¨¤Æ·»Äï¤Îå«¤Ç¤à¤¹¤Ð¤ì¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Îä¹ó¤ÊÅ¨¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤é·²¤ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¿·Å·ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¤¬¡Ä¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡È·»Äï¡É¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡¥à¥Õ¥¡¥µ¤ò°ÎÂç¤Ê²¦¤Ë¤·¤¿·»Äï¤Îå«¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¡ÈÈëÌ©¡É¤È¤Ï¡©¡¡¿´¤æ¤µ¤Ö¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢ ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤òÄ¶¼Â¼ÌÈÇ¤ÇÉÁ¤¯¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ª
INFORMATION
¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù
12·î20Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«
¸¶Âê¡§Mufasa: The Lion King
´ÆÆÄ¡§¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹¡¿»úËëÈÇÀ¼Í¥¡§¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¢¥±¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦Jr.¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ö¡¼¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¦¥Î¥¦¥ë¥º=¥«¡¼¥¿¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ë¡¢¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¯¥Ê¡¼¡¢¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥Ê¥¤¥Þ¥ó¡¢¥«¥®¥½¡¦¥ì¥Ç¥£¥¬¡¿Ä¶¼Â¼Ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¡§Èø¾å±¦¶á¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢MARIA-E¡¢µÈ¸¶¸÷É×¡¢ÏÂ²»Èþºù¡¢ÍªÌÚÊË¡¢LiLiCo¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¡¤Û¤«¡¿2024Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿118Ê¬¡¿ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿©2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
¡ÊÁêß· ÍÎÈþ¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë