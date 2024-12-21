Ž¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤Ž£¤ò´ð½à¤Ë·¤¤òÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¤Ò¤¶¤ÎÌ¾°å¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢¥è¥Ü¥è¥ÜÏ·¿ÍŽ£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÍú¤¯¤Ù¤·¤
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿ùËÜÏÂÎ´¡ØÄË¤ß¤¬¤¹¡¼¤Ã¤È¾Ã¤¨¤ë¡¡ËâË¡¤Î¤Ò¤¶ÂÎÁà¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¤Ò¤¶¤Ë¸ú¤¯¤Î¤«
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÃí¼Í´ï¤Ç¤Ò¤¶´ØÀá¤ËÄ¾ÀÜÃíÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤Ò¤¶´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÂè2¾Ï¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤äÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò±ÉÍÜÊä½õ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¤Ò¤¶¤Ë¸ú¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢YES¤È¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢1Æü¥Ü¥¦¥ë¤Ë2ÇÕÊ¬¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÆð¹ü¤¬¾¯¤·ºÆÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÊý¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤½¤ó¤ÊÂçÎÌ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ò¸ý¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¡¢¤¢¤ë·ò¹¯»¨»ï¤Ç¡Ö¥¥¯¥é¥²¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ò¤¶ÄË¤¬¼£¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥¥¯¥é¥²¤Ï¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Â¿¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¡¢¥¥¯¥é¥²¤òÂ¿¾¯Â¿¤á¤ËËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢Æð¹ü¤¬ºÆÀ¸¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¿Í¤â¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤½¤Îµ»ö¤Ï¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥¥¯¥é¥²¤ò¿©¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¶ÚÆù¤ò¤¤¿¤¨¤ë±¿Æ°¤ò¤·¤¿Êý¡¹¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¡¢¤µ¤â¡È¥¥¯¥é¥²¤À¤±¤Ç¼£¤Ã¤¿¡É¤è¤¦¤Ë¸ØÄ¥¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¥¯¥é¥²¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ò¤¶ÄË¤¬¼£¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤â°ì»þ¤Î¥Ö¡¼¥àÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¶ÄË¤â¡¢¸ý¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¿©»ö¤Ç¤Ò¤¶¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤Ò¤¶ÄË¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë°ìÈÖ¤ÎÊýË¡¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡¢¤Ò¤¶¤Ë°¤¤¤Î¤Ï¡Ä
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤«¤«¤È¤Î¹â¤¤·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ò¤¶¤òÄË¤á¤ë¤è¡×¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡¢¤¤¤ä´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Ò¤¶¤Ë¤è¤¤Íú¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÄß¤ê³×¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤¤·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¤Ò¤¶¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤Î¤Ò¤¶¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢Á°¼Ô¤Î½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤Ò¤¶¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Î©¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ï¡¢Â¤Î3¤Ä¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤«¤é¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò·ë¤ó¤À¡ÖÆâÂ¦½Ä¥¢¡¼¥Á¡×¡¢¤«¤«¤È¤«¤é¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò·ë¤ó¤À¡Ö³°Â¦½Ä¥¢¡¼¥Á¡×¡¢¤½¤·¤Æ5ËÜ¤Î»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò·ë¤ó¤À¡Ö²£¥¢¡¼¥Á¡×¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ëºî¤ê¤Ê¤é¡Ê¤¢¤Þ¤ê°Â²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¡Ë¡¢¤Ò¤¶¤òÄË¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ
¤Ç¤â¤Ò¤È¸ý¤Ë¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤¶¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£3.3¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ï¤Ò¤¶¤Ë¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢6¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¡¼¥ë¤Ï¹ø¤òÄË¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢3.3¥»¥ó¥Á°Ê¾å6¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£3.3¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¤ÎÄã¥Ò¡¼¥ë¤ÏÂ¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢²£¤Ë¥°¥é¥°¥éÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤«¤È¤Î³°Â¦¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·¤¤Ç¤â¡¢²£¤Ë¥°¥é¥°¥é¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç3.3¥»¥ó¥Á°Ê¾å6¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤é¡¢¤«¤«¤È¤ò¥Ò¡¼¥ë¤ÎÅÀ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¤¬²£¤Ë¥°¥é¥°¥éÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¥Ò¡¼¥ë¤¬ºÙ¤¤¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤Ï°ÂÄêÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¥Ò¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¤¢¤Þ¤ê°Â²Á¤Ê·¤¤Ï¥½¡¼¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬3¤Ä¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤Þ¤ê¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÀµ¤·¤¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Î·¤¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤à¤·¤í¤Ò¤¶¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯°ìÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤Ï¤ª´«¤á¤·¤Ê¤¤
¤Ò¤¶¤ËÍ¥¤·¤¤·¤¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Êâ¹Ô¤¬³Ú¤Ê¤Î¤ÏÃÇÁ³¡¢¤«¤«¤È¤¬Äã¤¤·¤¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·¤Äì¤¬Ê¿¤é¤À¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬Êììæµå¡ÊÂ¤Î¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¡Ë¤Ë¤Î¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤Ë²Ù½Å¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÂÎ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤¿ÂÎÀª¤¬¡¢¤Ò¤¶¾®ÁÎ¡ÊÉ¨³¸¹ü¡Ë¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Í¤Ë¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤¿ÂÎÀª¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ò¤¶¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤Ò¤¶¤ÎÎ¢Â¦¤«¤éÂ¤ÎÎ¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶ÚÆù¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾×·â¤¬¤Ò¤¶¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤ë¤È¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·¤¤À¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð5¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤ò¤«¤«¤È¤Ç¶¯¤¯ÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤ËÂÎ½Å¤Î20ÇÜ¤Î²Ù½Å¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÁ°¤Î¹à¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤¿Â¤Î3¤Ä¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë·¤¤Ê¤é¡¢Â¸µ¤Ç¾×·â¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¶¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â¡¢¤«¤«¤È¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤è¤ê¡¢3.3¥»¥ó¥Á°Ê¾å6¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¤Î¥Ò¡¼¥ë¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ò¤¶¤ÎÌ¾°å¤¬¶µ¤¨¤ëÀµ¤·¤¤Êâ¤Êý
Ê¿¤é¤Ê¤È¤³¤í¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤«¤éÂ¤ò¤Ä¤¯¤Î¤¬¤Ò¤¶¤ËºÇ¤âÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Êâ¤Êý¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Êâ¤¯¤È¤¤ÎÂ¤Î±¿¤ÓÊý¤ò¡¢¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤¹¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ò¤¶¤Ë¤è¤¤·¤¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤¬Ê¿¤é¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¾¯¤·´Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¤¤ËÂÁ´ÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¶¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾×·â¤¬¤¤Þ¤»¤ó¡£·¤¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤«¤«¤È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤ËÂ¿¤¤³°È¿Êììæ¤¬Ä¾ÀÜ¤Ò¤¶ÄË¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³°È¿Êììæ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤ÆÂ¤Î¹ü¤ÎÊÑ·Á¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Â¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÙ¨Ê¿Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤ò»ý¤ÄÊý¤â¡¢Íú¤¤¤¿¤È¤¤ËÂ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òºî¤ë·¤¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÑ·ÁÀ¤Ò¤¶´ØÀá¾É¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤ÎÃæÉß¡ÊÂÄìÈÄ¡Ë¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥·¥å¡¼¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Â¤ÎÀìÌç²È¤¬¾ïÃó¤¹¤ë·¤²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¶¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Ò¤¶¤ÏÄË¤¯¤Æ¤â±¿Æ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡Ö¤Ò¤¶¤¬ÄË¤¤¤È¤¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âè2¾Ï¤Ç¤â¡ÖÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ò¤¶ÄË¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¶ÄË¤ÏÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤¯¤Æ¤âÆ°¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤ò²æËý¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¡£¤Ç¤âÄË¤ß¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤Æ°¤«¤·Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¶ÄË¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬Â¿¾¯À¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¿å¤ÎÉâÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¶¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤ËÂ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ÈÌµ»ÀÁÇ±¿Æ°¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ï»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦±¿Æ°¤Ç¡¢ÂÎ»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¤Ï¤Ò¤¶ÄË¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÚÆù¤¬¾¯¤Ê¤¯ÂÎ»éËÃ¤¬Â¿¤¤ÈîËþ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Ò¤¶´ØÀá¤¬ÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Âç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÀÐÆóÄ»¤Î¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°
ÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤ÏÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¡¢¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¤Ò¤¶¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¿å¤ÎÄñ¹³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Î¦¾å¤Ç¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°°Ê¾å¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÌµ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ë¶¯¤¤ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£Î¦¾å¤Ç¤¤¤¨¤ÐÃ»µ÷Î¥Áö¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢»ÀÁÇ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¶ÚÆù¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÃæ¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¿å¤ÎÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤â¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹üÈ×¤«¤éµÓ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¤â¤â¤ò¾å¤²¤ëÆ°¤¤¬ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤Ë¶¯¤¤Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
»Ô¶èÄ®Â¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¤Ò¤¶ÄË¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð±¿Æ°¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤â´Þ¤á¡¢»ä¤Ï¤Ò¤¶ÄË¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¿ùËÜ ÏÂÎ´¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤«¤º¤¿¤«¡Ë
À°·Á³°²Ê°å¡¢±ñÅÄ²ñ¿Í¹©´ØÀá¥»¥ó¥¿¡¼ÉÂ±¡ÉÂ±¡Ä¹
¿Í¹©´ØÀá°Ü¿¢¼ê½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ÉÎã¿ô¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¹©´ØÀá¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£½¾Íè¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÀÚ³«¤Ç¿Í¹©´ØÀá¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½ÑË¡¡ÚMIS¡Û¤òÍÑ¤¤½Ñ¸å¤Î²óÉü¤ò³ÊÃÊ¤ËÁá¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¿Í¹©´ØÀá¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔÎ©Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢¥¢¥¸¥¢À°·Á³°²Ê³Ø²ñÍý»ö¡¢ÆüËÜ¿Í¹©´ØÀá³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¤Ê¤É
----------
¡ÊÀ°·Á³°²Ê°å¡¢±ñÅÄ²ñ¿Í¹©´ØÀá¥»¥ó¥¿¡¼ÉÂ±¡ÉÂ±¡Ä¹ ¿ùËÜ ÏÂÎ´¡Ë