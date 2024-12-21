Ê¡²¬¸©ÃÏ°èÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤Ë2¸Ä¿Í1ÃÄÂÎ¡¡1997Ç¯È¯Â¤Î¡Ö²«È§¤Î²ñ¡×
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î³èÆ°¤ÇÃÏ°èÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Î¸©ÃÏ°èÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤Ë¡¢¶å½£»º¶ÈÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¸µ³ØÄ¹¤Î±§ÅÄÀîÀë¿Í¡Ê¤Î¤ê¤È¡Ë¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¡áÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡¢ÆüËÜ²è²È¤ÇÀ¾ÆüËÜ²èÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Î¹¾Æ£µªÀ¤¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¡á²¬³ÀÄ®¡¢È¬½÷»Ô¤Î¡Ö¿ÍÀ¸»Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¡¡²«È§¡Ê¤³¤¦¤í¡Ë¤Î²ñ¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡±§ÅÄÀî¤µ¤ó¤ÏÅìµþ·Ý½ÑÂçÂç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Ë½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¡£1971Ç¯¤Ë¶å»ºÂç·Ý½Ñ³ØÉô¶µ¼ø¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÉôÄ¹¤ä³ØÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ²ÈÏ¢ÌÁÆüËÜ°Ñ°÷²ñÂåÉ½¤ä¸©Ê¸²½ÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñÍý»öÄ¹¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×¿¦¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£¤µ¤ó¤Ï±¡Å¸¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤òÂ³¤±¡¢97Ç¯¤«¤é¤Ï¸©Èþ½Ñ¶¨²ñ²ñ°÷¤È¤·¤ÆÈþ½Ñ¤ÎÉáµÚ¡¦¿¶¶½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£Æ±¶¨²ñÍý»ö¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ²è¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¸©Å¸²ñ°÷¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡97Ç¯È¯Â¤Î¡Ö¿ÍÀ¸»Ë¥µ¡¼¥¯¥ë¡¡²«È§¤Î²ñ¡×¤Ï²ñ°÷¤Î¿ÍÀ¸»Ë¤òÇ¯3²ó¡¢Æ±¿Í»ï¡Ö²«È§¡×¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µºî²È¤é¤ò¾·¤¤¤¿Ê¸²½¥µ¡¼¥¯¥ë¤òËèÇ¯·ÑÂ³¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬»Ë¿Þ½ñ´Û¤òÃÞ¸å»Ô¤Ë³«¤¤¤¿¡£
¡¡¸©ÃÏ°èÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤Ï07Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë53¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ê²Ï¹ç¿Î»Ö¡Ë