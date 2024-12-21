À¾ÆüËÜ¿·Ê¹TNCÊ¸²½¥µ¡¼¥¯¥ë¼õ¹ÖÀ¸¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡24¡Á25Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÇîÂ¿
¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÇîÂ¿¤Ï24¡¢25¤ÎÎ¾Æü¡¢1³¬¥í¥Ó¡¼¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¡£À¾ÆüËÜ¿·Ê¹TNCÊ¸²½¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¼õ¹ÖÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥´¥¹¥Ú¥ëWAKA¡ÁÏÂ²Î¡Á¡×¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ä»¿Èþ²Î¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÇîÂ¿¤È¶å½£ÅÅÎÏ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹TNCÊ¸²½¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÏºòÇ¯12·î¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½¬¤¤»ö»ö¶È¤ò¼Â»Ü¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½é´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾Æü¤È¤â¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÇîÂ¿¡á092¡Ê714¡Ë1111¡£
¡¡¡ÊËÌÅç¹ä¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×,
Ê©ÃÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼,
ÀÅ²¬,
²ð¸î,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÇÛÀþ