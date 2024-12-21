¡Ö5000Ëü±ß¤Î¶â¥Ô¥«Ê©ÃÅ¡×¡Ö1500Ëü±ß¤Ç¥Á¡¼¥ó¡×¡Ä¡£ÉÙÍµÁØ¤Î¡Ö¤º¤ë¤¤ÀáÀÇ¡×¤òÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ
µ¤±Ô¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿ÓÌîÇîÂ§»á¤Î¿·´©¡Ø¥ë¥Ý¡¡Ä¶¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£ËÜÉÙÍµÁØ¤Î¤ß¤¬Æþµï¤¹¤ë¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤òÅ°Äì¼èºà¤·¡¢¹¬¤»¤Ê»à¤ËÊý¤È¤Ï²¿¤«¤òËÜ½ñ¤Ç¤ÏÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸µ¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤Ç·ÐºÑÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎºäÅÄÂóÌé»á¤Ë¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤º¤ë¤¤ÀáÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ºäÅÄÂóÌé¡¢¹½À®¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
1500Ëü±ß¤Î¡Ö½ã¶âÊ©¶ñ¡×
¡¡ÅÔÆâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Î¾åÁØ³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ºÅ»ö¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¶â¿§¤Î¡Ö¤ª¤ê¤ó¡×¤¬7¡¢8¤Ä¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ê©ÃÅ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥Á¡¼¥ó¤ÈÌÄ¤é¤¹¾®¤µ¤Ê´ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¡¢150Ëü±ß¡¢300Ëü±ß¡¢450Ëü±ß¡Ä¡ÄºÇ¹â³Û¤Î¤ª¤ê¤ó¤Ï²¿¤È1500Ëü±ß¤À¡£
¡ÖÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÅ¹°÷¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊ©¶ñ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤ÈÀ¡¤Þ¤·¤¿´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÁêÂ³ÀÇË¡12¾ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊè½ê¡¢Îî¤Ó¤ç¤¦µÚ¤Óº×¶ñÊÂ¤Ó¤Ë¤³¤ì¤é¤Ë½à¤º¤ë¤â¤Î¡×¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤Ë»»Æþ¤·¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÊ©ÃÅ¤äÊ©¶ñ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢1500Ëü±ß¤Î¤ª¤ê¤ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀáÀÇºö¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤ê¤ó¤Ï½ã¶âÀ½¡£ÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢½ã¶â¤Î»þ²Á¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¤·Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¶â³Û¤ÎÈÏ°Ï¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀÇÌ³½ð¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬1500Ëü±ß¤Î¤ª¤ê¤ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð500Ëü±ßÊ¬¤ÏÊ©¶ñ¤È¤·¤ÆÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê1000Ëü±ß¤Ï½ã¶â¤È¤¤¤¦ºâ»º¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·ÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ë²Ú¤ÊÊ©ÃÅ¤äÊ©¶ñ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Âç¤¤ÊÀáÀÇºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢5000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ½ã¶âÀ½¤ÎÊ©ÃÅ¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁêÂ³ÀÇÀìÌç¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀÇÍý»Î¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë
¡¡´ñ°Û¤Ë¸«¤¨¤ë¹â³Û¤Î¤ª¤ê¤ó¹ØÆþ¤¬Ì©¤«¤ÊÀáÀÇºö¤Ë¤Ê¤ë1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢ÁêÂ³µÚ¤ÓÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÂçÊÑÊ£»¨¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¡ÈÈ´¤±Æ»¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÁêÂ³½ç°Ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¡¢Î¾¿Æ¡¢·»Äï»ÐËå¡¢¤½¤·¤Æ±ù¤ÈÌÅ¤ÎÂå½±ÁêÂ³¡Ä¡Ä¤ÈÌ±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤±ù¤äÌÅ¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£¤µ¤é¤ËÁêÂ³¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¡ÄêÊ¬ÇÛ³ä¹ç¤â°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁêÂ³½ç°Ì¤äÊ¬ÇÛ³ä¹ç¤ÏÆþ¸ý¤Ë²á¤®¤º¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤À¡£
¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆÃÎã¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬È´¤±·ê¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤ÈÆÃÎã¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÎã¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÃÎã¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¿Í¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ù¥Æ¥é¥óÀÇÍý»Î¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë