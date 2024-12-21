¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬°ìÈÖ´í¸±¡×ÀÈÈºá¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤³¤È¡É
»ùÆ¸µÔÂÔ¤äË½¹Ô¡¢À²Ã³²¡Ä»Ò¤É¤â¤òÁÀ¤Ã¤¿ÈÜÎô¤ÊÈÈºá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿´¤òÄË¤á¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
ÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Î¸¡µó·ï¿ô¤Ï1694·ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Î¸¡µó·ï¿ô¤Ï709·ï¡ö¤Ë¾å¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÓ¾å¾´Áí´Æ½¤¤Î¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÇÂè4¾Ï¡ÖÈÈºá¤«¤é¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ë¡×¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿´íµ¡´ÉÍý¤ÎÀìÌç²È¡¦¹ñºê¿®¹¾»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¿¿ùËÜÆ©»Ò¡Ë
¡ö½ÐÅµ¡§·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯Ç¯Èó¹ÔµÚ¤Ó»Ò¶¡¤ÎÀÈï³²¤Î¾õ¶·¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤äÀÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤è¤ê¤â²ÈÂ²¤äÀèÀ¸¡¢Í§¿Í¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ê¤É¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñºê¿®¹¾»á¡Ê°Ê²¼¡¢¹ñºê¡Ë¡§¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤¹¤ëÂç¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ä¤¿¤é¤È¿¨¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡£
¡½¡½Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏÀÜ¿¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¹ñºê¡§¤ä¤Ï¤ê»Ò¤É¤â¤Ë¡Öº£Æü¤Î½ÐÍè»ö¡×¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Ï²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÈï³²¤ËÁø¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À¶µ°é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¼Ãå¤Ç±£¤ì¤ëÉôÊ¬¡Ê¶»¡¦À´ï¡¦¤ª¤·¤ê¡Ë¡×¤È¡Ö¸ý¡×¤Ï¡É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡È¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÂç»ö¤Ê¾ì½ê¤À¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤Ï¸«¤Æ¤â¿¨¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤â¤·¿¨¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò½ý¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë°¤¤¿Í¤À¤è¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¡Ø¤¤¤ä¤À¡Ù¤È¸À¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÏÃ¤¹¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3ºÐº¢¤«¤é¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë
¡½¡½À¶µ°é¤Ï²¿ºÐº¢¤«¤é¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹ñºê¡§»Ò¤É¤â¤ÏÍÄ»ù´ü¤«¤éÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ËÀ¶µ°é¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃË½÷¤ÎÂÎ¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Á¤ó¤Á¤ó¡ª¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÍÄ»ù´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡£
»ä¤Ï¤à¤·¤í²¤ÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¸å¤ËÈï³²¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀÈï³²¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃË½÷¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¼«¿È¤Ï3ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê´Æ½¤¡§ÃÓ¾å¾´¡¢º£ÀôÃéÌÀ¡¢¹ñºê¿®¹¾¡¢À¾Îµ°ì¡¡Ê¸¡§ÂìÇµ¤ß¤ï¤³¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¸Þ·î½÷¥±¥¤»Ò¡¢¼¼ÌÚ¤ª¤¹¤·¡¡¥Þ¥ó¥¬¡§²£»³Î»°ì¡Ë
¹ñºê¿®¹¾¡Ê¤¯¤Ë¤¶¤¡¦¤Î¤Ö¤¨¡Ë
´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£´íµ¡´ÉÍý¶µ°é¸¦µæ½êÂåÉ½
½÷À¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ÇËÉºÒ¡¦ËÉÈÈ¡¦»ö¸ÎËÉ»ßÂÐºö¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒ´ØÏ¢¤Î°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡Ø10ºÍ¤«¤é¤ÎËÉÈÈ¡¦ËÉºÒ¡Ù¡Ê±Ê²¬½ñÅ¹¡Ë¤ä¡Ø¤ª¤Þ¤â¤ê¤¨¤Û¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¿Þ½ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤Î´Æ½¤¤â¤Ä¤È¤á¤ë¡£