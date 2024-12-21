¡Ú½ÐÀ¤¤Ï¥¢¥¦¥È!?¡Û»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¤Î°¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¡¦¥Ù¥¹¥È1
20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¿Íµ¤¤¬¤ª¤È¤í¤¨¤Ê¤¤ËÜ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¤º¤ë¤¤»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¢¨¡Ë¡£¤½¤Î´©¹Ô¤«¤é2Ç¯¡¢Ãø¼Ô¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¤µ¤ó¤¬¿·´©¡¢¡Ø¤½¤ÎÇº¤ß¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¾å»Ê¤ÎÇº¤ß¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉô²¼¤ÎÇº¤ß¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÊµÕ¤â¤·¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¾å»Ê¤ÏÉô²¼¤Î¡×¡ÖÉô²¼¤Ï¾å»Ê¤Î¡×µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤ÇËÜ½ñ¤Ï¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÏËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥³¥Ä¡¢Å¾¿¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¹½À®¡¿ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¤º¤ë¤¤»Å»ö½Ñ¡Ù¤Ï¡ÖÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×¤ÇÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÌ³ÉôÌç¾Þ¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÃ¯¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È
¥È¥¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤ÎÀèÇÚ¤Ï¿ÆÀÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤Î¾å»Ê¤ÏÌò°÷¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤ÆÃ¯¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤¬¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡²ñ¼Ò¤ÇÃçÎÉ¤¯¤¹¤Ù¤¿Í¤¬Ã¯¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç»ö¤Ê¿Í¤¬¸«È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°ã¤¦
¡Ö¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤È¡¢¡Ö¼ÒÆâ½ÐÀ¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¡¢¡Ö¤¢¤ÎÉô½ð¤Î¤¢¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¤Ç¤Ï¡¢Âç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤«¤éµÕ»»¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¿Í¡×¤Ï¼«Á³¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥¹¥¥ë¤äÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ãê¾ÝÅª¤Ê¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ÒÆâ¤Î¡Ö¶ð¡×¤Ë¤Þ¤É¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¡²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¼ÂÎÏ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¼ÒÆâÀ¯¼£¤¬¤ä¤¿¤é¤È¾å¼ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÀ¤¤·¤¿¤ê¡¢·èÄê¸¢¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÆÃÄê¤µ¤»¤º¤Ë¡¢¤È¤¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤¹¤ê´ó¤ëºîÀï¤ÏÍ¸ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¤È¤¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¼ÒÆâÀ¯¼£¤Î¡Ö¶ð¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ÂÎÏÉÔÂ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¡¢¼ÒÆâ»ö¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é°Â°×¤Ê¼ÒÆâÀ¯¼£¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¼«Ê¬¤òÆ³¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÇ»»Åª¤Ê¼ÒÆâÀ¯¼£¤Ê¤ó¤«È´¤¤Ë¡¢Áá¤¯ÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡£
¤¹¤ê´ó¤ë¼ã¼ê¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤!?
¡¡°ìÊý¡¢¾å»ÊÂ¦¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡¡¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤â¡¢Â»ÆÀ¤Î¥Ï¥«¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÖÆÀ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¾å»Ê¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¼ê¤Ï¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤»Å»ö¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂÇ»»¤ò¤¦¤Þ¤¯±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜ²»¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¤ò¤¼¤ó¤¼¤ó¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Éô²¼¤¬ºÇÄã¤Î¿Í³Ê¡¢ÎÏÎÌ¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤¿¤º¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃúÇ«¤Ç¥É¥é¥¤¤ÊÀÜ¤·Êý¤ËÅ°¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹Ã»¤ä¼ÒÆâÉ¾È½¤ÎÁ±¤·°¤·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å»Ê¤¬¸øÊ¿¤Ê²ÃÅÀ¼çµÁ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¡¢»×ÏÇ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢Éô²¼¤ÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¼ã¼ê¤ËÊé¤ï¤ì¤¿¤é¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢ÌÕÌÜÅª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¡¦¸øÀµ¤ÊÌÜ¤Ç»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ïº´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢¡Ø¤½¤ÎÇº¤ß¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤«¤é¤ÎÈ´¿èµ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ë