Ã¯¤«¤È¶¥¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¿Í¡×¤¬ºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÄÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä¡¡ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÃø¡§¥¥à¡¦¥À¥¹¥ë¡¢Ìõ¡§²¬ºêÄª»Ò¡Ë¤ÏÆü´ÚÎß·×35ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¤Ê¬¡×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢ËèÆü¤òµ¡·ù¤è¤¯¤¹¤´¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ¡·ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó ¤Þ¤ï¤ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î½©ÅÄÆ»É×»á¤Ë¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯À¸¤¤ë¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÜËÜ·ÃÍý»Ò¡¢¹½À®¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¥À¥µ¤¤Âç¿Í¤Ï¡ÖÍ¥½ÀÉÔÃÇ¡×
¡½¡½½©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
½©ÅÄÆ»É×¡Ê°Ê²¼¡¢½©ÅÄ¡Ë¡¡¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤Ç¤¹¤«¡£¿Í¤Î»ö¤ò¥À¥µ¤¤¤ÈÉ¾¤¹¤ë»ö¼«ÂÎ¤¬¥À¥µ¤¤¤Î¤Ç¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÂ¤¦¿Í¡£¥é¥ó¥Á¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀÊ¤òÄÌ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¢¤ì¤³¤ìÌÂ¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¿»ö¤â¤µ¤Ã¤µ¤È¤ä¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÈþ°Õ¼±¤Ç¤¹¡£¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¼¡¤ËÍè¤ë¿Í¤òÂÔ¤¿¤»¤¿¤¯Ìµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤ªÅ¹¤äÅÅ¼Ö¤ËËº¤ìÊª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤Î¤¬¥À¥µ¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¿»ö¤âÁá¤¯¡£¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½©ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¡¢»Å»ö¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¸å¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤òÎý¤Ã¤Æ¤«¤é¥é¥Õ¥×¥é¥ó¤òÄó½Ð¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1½µ´Ö¤«2½µ´Ö¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡Á°²ó¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¥é¥Õ¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢Mac¤ÇÁÇ°Æ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ²èÌÌ¾å¤Ç¿§¤Þ¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤½é²ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ï¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤«¤é¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤ì¤Ë¡Ö¤¹¤°¤Ë·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤È°ìÈÕ¤À¤±¿²¤«¤»¤ÆÍâÆü¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«¸ÊËþÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
¡Ö¼«¸Ê¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¡×
¡½¡½¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÌÂ¤ï¤º·è¤á¤é¤ì¤ë¡¢¼«¿®¤Î¸»¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤¦¤Ì¤Ü¤ì¡×¤¬¶¯¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£Èþ½Ñ¤ÎÍ½È÷¹»»þÂå¤âÂç³Ø»þÂå¤â²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Âç³Ø¤ò½Ð¤ÆÆþ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤Î1Ç¯ÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤â²áµî¤Î¼õ¾Þºî¤ò¸«¤ÆÂÐºö¤òÎý¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë1°Ì¤ò³Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÃí¡§1977Ç¯¤ËÂè26²óËèÆüID¾Þ°ìÈÌÉôÌçÆÃÁª°ìÀÊ¤ò¼õ¾Þ¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤ï¤¿¤·¤ËÄêÃå¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«¸ÊËþÂ¤Ç¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ç¤¹¤Í¡£
½©ÅÄ¡¡¼«¸ÊËþÂ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«¸Ê¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤³¤È¤ó¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤¹¤ë¤Î¤À¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Æþ¼Ò¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ãÂ¤¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÉôÄ¹¤µ¤ó¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¤¹¤ë²ñ¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö½©ÅÄ·¯¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÅ·¶é¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÅ·¶é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àè¼ê¤òÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
1953Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Î©·Ý½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÇÀ½ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£1988Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡¢¾ÊÎÏ·¿¥Õ¡¼¥É¥ì¥¹LED¼ÖÎ¾Åô´ï¡¢LEDÇö·¿Êâ¹Ô¼ÔÅô´ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡¦¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥²¡¼¥È¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸µ¡¡¢°ìËÜÍÑ¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥µ¡¼¥â¥Þ¥°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÅÚÆé¡Ödo-nabe240¡×¤Ê¤É¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¸½ºßÀ¤³¦°ì¼õ¾Þ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëGerman Design Award¤ÎGold¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£2021Ç¯3·î¤è¤êX¡Ê@kotobakatachi¡Ë¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¤ÎÈ¯¿®¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯7·î¤«¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·¡¢10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øµ¡·ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó ¤Þ¤ï¤ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤«¤¿¤Á¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£