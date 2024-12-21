¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¡¡¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡Ã«¸ý½õ¼ê¡ÖºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡ÖÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡£´ÅÙÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¤Ï£²£°Æü¡¢·ªÅì£Ã£×¤«¤éºäÏ©¤ò·Ú¤¯¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ã«¸ý½õ¼ê¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¼«ÂÎ¤ÏËÜÅö¤ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡£·ºÐ¤Ç¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¡£ºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥í¡¼¥Æ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÁ°Áö¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãæ»³¤âÉÔÆÀ°Õ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£