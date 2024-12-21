µÆÃÓÉ÷Ëá¡È¹õß·¡É¡õµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡È°ª¡É¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡Ä¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡ÙºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡ËºÇ½ªÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Å¡¹¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¹õß·¡õ°ª¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Ïma2»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡ÖOUR FEEL¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤òµÆÃÓ¡ßµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í¤ÎÎø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Îø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÉñÂæ¤Ë6¿Í¤ÎÃË½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤â¤Û¤í´Å¤¤¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢Îø¡É·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ß¤¤¤Î»×¤¤¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¤¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë¹õß·¤È°ª¤À¤¬¡¢°ª¤ÎÂçºåÅ¾¶Ð¤ÎÆü¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¡£ÀÞ¤·¤â¡¢³¹¤ÏÎø¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤ËºÇ¹â¤Ë´Å¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹¹õß·¤È°ª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦¡Ä¤½¤ÎÀè¡¢¹õß·¤È°ª¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤È¤Ï¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºä¸µÎ¿¡Ê¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë¤Ï»ÔÀî°¼¹á¡Ê»³ºê¹ÉºÚ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºä¸µ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ò¸¤ÃË»Ò¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºä¸µ¤È°¼¹á¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¹¬¤»¤Ê·ëËö¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦TELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡¡Another Story¡Ù¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Âè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëºä¸µ¤È°¼¹á¤Î½ÅÂç¤ÊÅ¸³«¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Îºä¸µ¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¹õß·¤âºä¸µ¤Î¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÄÅµþ¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¤ÏÂçÅç·Ö¡Ê²Âµ×ÁÏ¡Ë¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µþ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËµÞ¤Ê»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÅç¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¹õß·¤È°ª¤ÎÎø¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Î°ËÃ°¿ðµ®¡ÊÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ë¤ÈÆ±´ü¤Îº£Â¼¹ÒÂç¡Ê¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤¬ºÇ½ª²ó¤Ç·Þ¤¨¤ë·ëËö¤È¤Ï¡£
¡¡¹õß·¤È°ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢Îø¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£ÀÚ¤Ê¤¯´Å¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø¤¬ºÇ¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Àè¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Å¡¹¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¹õß·¡õ°ª¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Ïma2»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡ÖOUR FEEL¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤òµÆÃÓ¡ßµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í¤ÎÎø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Îø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÉñÂæ¤Ë6¿Í¤ÎÃË½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤â¤Û¤í´Å¤¤¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢Îø¡É·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºä¸µÎ¿¡Ê¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë¤Ï»ÔÀî°¼¹á¡Ê»³ºê¹ÉºÚ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºä¸µ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ò¸¤ÃË»Ò¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºä¸µ¤È°¼¹á¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¹¬¤»¤Ê·ëËö¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦TELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬Îø¤¹¤ëÍýÍ³¡¡Another Story¡Ù¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Âè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëºä¸µ¤È°¼¹á¤Î½ÅÂç¤ÊÅ¸³«¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Îºä¸µ¤Î¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¹õß·¤âºä¸µ¤Î¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÄÅµþ¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¤ÏÂçÅç·Ö¡Ê²Âµ×ÁÏ¡Ë¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µþ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËµÞ¤Ê»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÅç¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¹õß·¤È°ª¤ÎÎø¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Î°ËÃ°¿ðµ®¡ÊÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ë¤ÈÆ±´ü¤Îº£Â¼¹ÒÂç¡Ê¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤¬ºÇ½ª²ó¤Ç·Þ¤¨¤ë·ëËö¤È¤Ï¡£
¡¡¹õß·¤È°ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢Îø¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£ÀÚ¤Ê¤¯´Å¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø¤¬ºÇ¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Àè¤È¤Ï¡£