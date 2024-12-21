ºå¿À¡¦¶ÍÉß¡¡Íèµ¨¤â¡ÖÈïËÜÎÝÂÇ0¡×ÌÜ»Ø¤¹¡¡¡ÖÆâ³Ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡ÈÅö¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×
¡¡¶ÍÉß¤¬¡¢Íèµ¨¤â¡ÖÈïËÜÎÝÂÇ0¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£23Ç¯8·î9Æüµð¿ÍÀï¤ÇÃæÅÄæÆ¤Ë2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢Æ±12Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤éº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤ÇÅÐÈÄ89»î¹ç¡¢·×85¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³ÈïÃÆ¥¼¥í¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£¥·¡¼¥º¥ó50»î¹ç°Ê¾å¤«¤Ä50Åêµå²ó°Ê¾å¤ÇÈïÃÆ¥¼¥í¤ò2ÅÙÃ£À®¤Ê¤é2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ÎÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï»î¹ç¡Ê¤Î¾¡ÇÔ¡Ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤òº£Ç¯¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤â¥¼¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òµ¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÇ¤Ì³¤À¤±¤Ë¡¢°ìÈÖ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÈïÃÆ¡£°ì¿¶¤ê¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£µ¨Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î70»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1¡¦79¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÈÈë¤±¤Ä¡É¤Î°ìÃ¼¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¶ËÃ¼¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Æâ³Ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÅö¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡£´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£³°¤À¤Ã¤¿¤é¥Ù¡¼¥¹¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¤¯¤é¤¤¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬º£µ¨¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÂçÃÀ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê¹¶¤á¤ÎÅêµå¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÇ®·ì¡ª¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÅÞ¡×¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ¸½Ð±é¡£Æ±¶É¤Ïºå¿ÀÀï¤ò¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç´°Á´À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºå¿ÀÅê¼ê¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÂÇ¤Ã¤¿Áê¼êÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈïÃÆ¤·¤¿Åê¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±Â³¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¡ÈÀ¸½Ð±é¡É¤Ï¡¢º£¸å¤â²óÈò¤·Â³¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¢ã85¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥¼¥í¡×·ÑÂ³Ãæ¢ä
¡¡¡û¡Ä¶ÍÉß¡Ê¿À¡Ë¤Ïº£µ¨70»î¹ç¡¢65²ó1/3¤òÅê¤²¤ÆÈïËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¡£¥·¡¼¥º¥ó50»î¹ç°Ê¾å¡¢50¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤ÆÈïËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤Ï¡¢º£µ¨Ã£À®¤Î¶ÍÉß¤È¾¾»³¡ÊÃæ¡á59»î¹ç¡¢54²ó1/3¡Ë¤Þ¤Ç¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç17¿Í¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Ã£À®¤â¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÃ£À®¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¶ÍÉß¤ÎºÇ¸å¤ÎÈïÃÆ¤Ï23Ç¯8·î9Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë7²ó¡¢ÃæÅÄæÆ¤ÎÂåÂÇ2¥é¥ó¡£°Ê¹ß89»î¹ç¡¢85¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÈïËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤ò·ÑÂ³Ãæ¤À¡£