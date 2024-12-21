ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡ºÇÃ»¤ÇÍè¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä¾ÁÊ¡¢»ø·Ð¸³¤¬µ¯ÇúºÞ¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×Íèµ¨¥¿¥¤¥È¥ëÁí¤Ê¤áÀÀ¤¦
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨5000Ëü±ß¤«¤é2¡¦4ÇÜÁý¤È¤Ê¤ëÍèµ¨Ç¯Êð1²¯2000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£°éÀ®·ÀÌó·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤ÏµåÃÄ½é¤È¤Ê¤ëÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¾å¤Ç¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤òµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Íèµ¨ÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼çÍ×ÉôÌç¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁí¥Ê¥á¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡¡
¡¡º°´ðÄ´¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ëº°¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿ºÍÌÚ¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¡¢¤«¤Í¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°éÀ®·Ð¸³¼Ô¤Ç¤ÏµåÃÄ½é¤Î1²¯±ßÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Á¤é¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ú¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë°Ï¤ß¼èºà¤Î½ªÈ×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÀÊ¾å¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤ò¡¢¼«¤é¤Î¸ý¤ÇµåÃÄÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Ï°ì¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â±¦ÏÓ¤Ï¡¢´é¿§°ì¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Á¤é¤Ã¤È¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÀ³Î¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç¹âÂ´8Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿26ºÐ¤ÏÄ©Àï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö30Âå¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¡£20Âå¸åÈ¾¡¢28¡¢29¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¡£28ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦ºÆÍèÇ¯¡£ºÇÃ»¤ÇÍè¥ª¥Õ¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢11·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¡£Æü¤Î´Ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃæ¡¢2»î¹ç¤òÅê¤²1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦69¡£½éÂÎ¸³¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼»ÅÍÍµå¤Ë¶á¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆñ¤Ê¤¯Áà¤Ã¤Æ¤â¤ß¤»¡¢¡Ö¼«¿®¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï·Ð¸³¡£·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÍèµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¡£º£µ¨¤Ï13¾¡¡Ê¥ê¡¼¥°2°Ì¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦83¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¡¢3´°Éõ¡ÊÆ±1°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢¾¡Î¨¡¦813¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶137¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê¼çÍ×ÉôÌç¤Ç¡Ë°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¿ô»ú¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ°Ê³°¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤È¤«°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Á´Éô³Í¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖÅê¤²¤ë»î¹ç¤ÏÁ´Éô¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¡ÊÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë89¤ÎÄ¹¿È¤«¤é¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òË¾¤à¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¡¡¡û¡ÄºÍÌÚ¡Ê¿À¡Ë¤Ïº£µ¨¡¢¼«¿È½é¤á¤ÆFA¸¢¤Î¼èÆÀ´ð½à¤È¤Ê¤ë1·³ÅÐÏ¿Æü¿ô145Æü¡á1Ç¯¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎßÀÑ¤Ï3Ç¯Ê¬¡Ü¦Á¤È¤ß¤é¤ì³¤³°FA¸¢¼èÆÀ¤Î9Ç¯¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤ÏºÇÃ»¤Ç6¥·¡¼¥º¥ó¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·º£Ç¯26ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÍÌÚ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë20Âå¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï26Ç¯¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¡£ÌÜÉ¸¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡û¡ÄºÍÌÚ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊµåÃÄ¤Î»ÑÀª¤È¤·¤Æ¡Ë´ðËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤Ï¼¨¤·¤¿¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤ËºÍÌÚ¤Î»Ä¤¹À®ÀÓ¤ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ¤ÏËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤è¤¦¡£Æ±¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÚºÍÌÚ¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡½¡½1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤ÇËþÂ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤¦1¤Ä¡¢2¤Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ÆµåÃÄ¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ä¾¡Íø¿ô¡¢ËÉ¸æÎ¨¤È¤«Á´ÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡£1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤È¡£º£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È4ÅÀ¡¢5ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï°ì¤ÄÂç¤¤Ê²ÝÂê¡£ÍèÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤Ç¤¤¿¤é¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÌÜÀ±¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡£
¡¡¡ÖÈèÏ«¤ò¤É¤¦È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¡£¿çÌ²¡¢¿©»ö¡¢ÆþÍá¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×