¡Úµð¿Í¡ÛÁ°³ÚÅ·¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î³ÍÆÀ¤ØÃå¡¹¡¡¿·Ç¯¤Ë³«ºÅ¡ÖÅê¼ê²ñ¡×¤Î»ÙÊ§¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë
¡¡µð¿Í¤¬³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ÎÂçÂæ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£³¾¡¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï°Õ³°¤ÊÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£º£µ¨¤Þ¤Ç£ÇÅê¼ê¿Ø¤ÏÂç¹õÃì¤Î¿ûÌî¤¬£³£µºÐ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï£³£³ºÐ¤Î¶áÆ£¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í°ì·³¤Îµß±ç¿ØºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ£±Ç¯´Ö¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤¿£³£²ºÐ¤Î¹âÍü¤¬»ö¼Â¾å¤Î¡Ö£²ÈÖ¼ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£¥ª¥Õ¡¢³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¿ûÌî¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹âÍü¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë°ì·³ºÇÇ¯Ä¹¤Ø·«¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â·ë¶É¤ÏÅÄÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÇò»æ¡×¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¯¤ë£³£¶ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅê¼ê¿Ø¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ëà·¯Î×á¡£¤³¤Î¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿·²ÃÆþ¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅÄÃæ¤ÏÂç¹õÃì¤Î¿ûÌî¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍèµ¨¤ÎÈùÌ¯¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÍ½ÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÅê¼ê²ñ¤Î¹ÔÊý¡×¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ê¤É¤ËÅê¼ê¿Ø¤Ï¡ØÅê¼ê²ñ¡Ù¤È¾Î¤·¤¿·èµ¯½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î¿ûÌî¤¬ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Îà°Ò¸·á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤ÏÅÄÃæ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÏÈà¤Î¡Ø´¿·Þ²ñ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬»ÙÊ§¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëàÅê¼ê²ñ»ÙÊ§¤¤ÌäÂêá¡£¡Ö±ãÀÊ¤ÎºâÉÛÌò¤ÏÇ¯Ä¹¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µå³¦¤Î½¬¤ï¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤äÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎÃ¯¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£