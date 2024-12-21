µð¿Í¡¦¹â¶¶Îé¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂåÆ±Î½¹ÃÈå¤Î²ÃÆþ´¿·Þ¡¡Éü³è¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á¤Ç¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç´¿·Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿®Íê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤Ï£±£¹Ç¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£²¾¡¡¢£²£°Ç¯¤ËÆ±£µ£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢ÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÃË¤¬ºÆ¤ÓÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«¤é²¿¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£±£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¶£¶¤ÈËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢Éü³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¡£