ÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡¡ÌµÀÕÇ¤¤Ê³Ú´ÑÏÀ¤Ï¿µ¤à¤Ù¤¤À
¡¡ÀÇÀ©¤ò²þ¤á¤ì¤Ð¡¢²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ÈÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉéÃ´Ç½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¡¢¶Ñ¹Õ¤Î¼è¤ì¤¿ÀÇÀ©¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬À¯¼£¤ÎÌò³ä¤À¡£
¡¡ºâ¸»¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÂçÉý¤Ê¸ºÀÇ¤ò¾§¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡ÊÂç½°·Þ¹ç¼çµÁ¡Ë¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¡ÖÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤ò¡¢¸øÊ¿¤ÊÀÇÉéÃ´¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë·Àµ¡¤È¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ¿ÅÞÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âç¹Ë¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¤ë£±£°£³Ëü±ß¤Î¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯¤«¤é£±£²£³Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£º£¤Î²ÝÀÇ¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¹£µÇ¯°Ê¹ß¡¢¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î²ÈÄí¤Î»Ù½Ð¤¬£²³ä¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹â¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¡¢£³£°Ç¯´Ö¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Èó²ÝÀÇÏÈ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£²ó¤ÎÂç¹Ë¤ÏºÇ½ªÅª¤Ê·èÃå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ï¡¢£±£·£¸Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤¿¤á¡¢Âç¹Ë¤Ë¡Ö°ú¤Â³¤¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Âç¹Ë·èÄê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ²ñÃÌ¤·¤¿¼«¸ø¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î´´»öÄ¹¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¡¢Âç¹Ë¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÀÇÀ©´ØÏ¢Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤¬¡¢£³ÅÞ¤Î¶¨µÄ¼¡Âè¤Ç¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÍ×µáÄÌ¤ê¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¸º¼ý¤Ï£·Ãû¡Á£¸Ãû±ß¤Ë¾å¤ë¡£Í¿ÅÞ¤¬·è¤á¤¿£±£²£³Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿ôÀé²¯±ß¤Î¸º¼ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òÁýÀÇ¤Ê¤·¤Ç·êËä¤á¤·¤è¤¦¤È°Â°×¤Ë¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ËÍê¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¾ÍèÀ¤Âå¤Ë¥Ä¥±¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÂÅÅö¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âç¹Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÈË¡¿ÍÀÇ¤ò£²£°£²£¶Ç¯£´·î¤«¤éÁýÀÇ¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÁ°À¯¸¢¤Ï£²Ç¯Á°¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Î³È½¼¤Î¤¿¤á¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤È½êÆÀÀÇ¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤òÁýÀÇ¤·¡¢Ç¯£±Ãû±ß¤Îºâ¸»¤òÏÅ¤¦Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡££²£´Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÀ¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤ò¶²¤ì¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÀèÁ÷¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢£³ÀÇ¤Î¤¦¤Á½êÆÀÁýÀÇ¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ºâ¸»³ÎÊÝ¤ËÆ»¶Ú¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁ°¿Ê¤À¡£
¡¡¼«Ì±¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÆâ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÀÇ¼ý¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÁýÀÇ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âËÉ±ÒÍ½»»¤Î³È½¼¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÇ¼ý¤ÏÂ¿¾¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤Î¤ª¶â¤¬Í¾¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌµÀÕÇ¤¤Ê³Ú´ÑÏÀ¤Ï¹µ¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£