ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç£·£²¡ó»¿À®¡ÄÆüÊÆ¶¦Æ±À¤ÏÀÄ´ºº
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÈÊÆ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÆüÊÆ¶¦Æ±À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤ÇÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤¬£·³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤ÏÊÝ¸îËÇ°×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤¬À¤ÏÀ¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¡°¤Éô¿¿»Ê¡¢À¤ÏÀÄ´ººÉô¡¡¸¶¿·¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î£·£²¡ó¤¬ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¡¢Á°²ó£²£²Ç¯Ä´ºº¤«¤é£·¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤äÃæ¹ñ¤Î³èÈ¯¤Ê·³»ö³èÆ°¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ£·£²¡ó¡¢¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ýÁØ£¶£µ¡ó¤¬»¿À®¤·¡¢ÅÞÇÉ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï¿·À¯¸¢¤Î¼çÍ×¿Í»ö¤ò·è¤á¡¢ÍèÇ¯£±·î£²£°Æü¤Î½¢Ç¤¤Ë¸þ¤±Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅ¡Âð¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎÍ×¿Í¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×·Ø¤Ç¡×¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïµá¿´ÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¡×¤ÎÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡º£·î£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ£Î£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï²æ¡¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃ¦Âà¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·Èà¤é¤¬¡ÊËÉ±ÒÈñ¤ò¡ËÉéÃ´¤¹¤ì¤Ð»Ä¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¤½£¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñÁý¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê£±£¶Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏºßÆüÊÆ·³¤ÎÃóÎ±·ÐÈñ¤ÎÂçÉý¤ÊÉéÃ´Áý¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¸ÀÆ°¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿È¹½¤¨¤ë¡£
¡¡¼«¤é¤ò¡Ö¥¿¥ê¥Õ¥Þ¥ó¡Ê´ØÀÇ¤ÎÃË¡Ë¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÃæ¹ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢ÊÝ¸î¼çµÁÅª¤ÊÄÌ¾¦À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯µ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»Ù»ýÁØ¤Î¸å²¡¤·¤À¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼«Í³ËÇ°×¤ÈÊÝ¸îËÇ°×¤Î¤É¤Á¤é¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼«Í³ËÇ°×£´£¹¡ó¡¢ÊÝ¸îËÇ°×£´£¶¡ó¤È³ä¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢£¶£¹¡ó¤¬ÊÝ¸îËÇ°×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÄÉ²Ã¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤â´ØÀÇ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¡¢°ìÊýÅª¤Ê³°¸ò¸ò¾Ä¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢·ÐºÑ´Ø·¸°²½¤ò·üÇ°
¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¡¢ÆüÊÆ¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤ÎÀè¹Ô¤¤ò·üÇ°¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢º£¸å¤ÎÆüÊÆ¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÁ´ÂÎ£³£³¡ó¡Ë¤È¤·¤¿¿Í¤Ï£´£³¡ó¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±£´£¸¡ó¡Ë¤Î£´£¶¡ó¤ÈÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¡£¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÆ±£±£±¡ó¡Ë¤Ï£´¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·ÐºÑ¤Î°²½¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¶¯¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¤È¹ñºÝ¶¨Ä´¤Î¤É¤Á¤é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×ÁØ¤Ï¡Ö¹ñºÝ¶¨Ä´¡×¡ÊÁ´ÂÎ£¶£±¡ó¡Ë¤¬£¶£¹¡ó¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×¡ÊÆ±£²£±¡ó¡Ë¤Ï£±£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂç¤ÎÃæÎÓÈþ·Ã»Ò¶µ¼ø¡ÊÊÆ¹ñÀ¯¼£¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁªµóÃæ¤ÎÈ¯¸À¤ä¡¢Ê¢¿´¤ò¸Ç¤á¤¿³ÕÎ½¤Ê¤É¤Î¿Í»ö¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤¿Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¾ùÊâ¤òÁ°Äó¤È¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍø³²¤Î°ìÃ×ÅÀ¤òÃµ¤ë»ÑÀª¤¬À¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£