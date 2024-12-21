4Ï¢ÇÆ¤Ø¡ªºäËÜ²Ö¿¥¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥í¥·¥¢Àª¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÍ½Áª»²²Ã¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ³¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2024Ç¯12·î20Æü¡¡Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÍèÇ¯3·î¡¢ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¡ËÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅçÅÄËã±û¡Ê16¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬75¡¦58ÅÀ¤Ç2°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê24¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬78¡¦92ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¡£ÃË»ÒSP¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¿¥ÅÄ¿®À®¡Ê37¡áÂçºå¥¹¥±¡¼¥È¶æ³ÚÉô¡Ë¤¬84¡¦53ÅÀ¤Ç5°Ì¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡Ê¤ê¤ª¡¢16¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬2°Ì¡£¸°»³Í¥¿¿¡Ê21¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬92¡¦05ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºäËÜ¤¬¡¢´ÓÏ½¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤À¡£ËÁÆ¬¤Î2²óÅ¾È¾¤Ê¤É¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·è¤á¡¢´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤àÉ½¸½ÎÏ¤Ç¤âÌ¥Î»¡£¡ÖÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£3°Ì¤À¤Ã¤¿GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤Ï°ßÄ²±ê¤Ç1Æü¿²¹þ¤ß¡¢³ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄã²¼¤òÄË´¶¡£¡Ö¿Í¤Î´é¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤À¨¤¤ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¾õÂÖ¤«¤é¡¢ç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡Ë¤äÂÀÂÜÎ¢¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¶¯²½¤·¡Öº£Æü¤ÏÇúÂ®¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÎ¾¹ñÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ³¤¨¤Þ¤¹¡×¡£Íê¤â¤·¤¤¸½ÌòÀ¤³¦½÷²¦¤ËÄºÅÀ¤ò¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£