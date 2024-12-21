¸°»³Í¥¿¿¡¡3²óÅ¾È¾Å¾ÅÝ¤â¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡Ö¥Î¡¼¥ß¥¹¤¬¤è¤®¤Ã¤ÆÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2024Ç¯12·î20Æü¡¡Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÍèÇ¯3·î¡¢ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥ó¡ËÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅçÅÄËã±û¡Ê16¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬75¡¦58ÅÀ¤Ç2°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê24¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬78¡¦92ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¡£ÃË»ÒSP¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¿¥ÅÄ¿®À®¡Ê37¡áÂçºå¥¹¥±¡¼¥È¶æ³ÚÉô¡Ë¤¬84¡¦53ÅÀ¤Ç5°Ì¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡Ê¤ê¤ª¡¢16¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬2°Ì¡£¸°»³Í¥¿¿¡Ê21¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬92¡¦05ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î3²óÅ¾È¾¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Î4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥ß¥¹¤¬¤è¤®¤Ã¤ÆÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¡ÖÌÀÆü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£