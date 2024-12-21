[12.20 ¥»¥ê¥¨AÂè17Àá](¥Þ¥ë¥«¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥´¥Ç¥£)

¢¨28:45³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ù¥í¡¼¥Ê]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ý

DF 27 ¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥À¥Ó¥É¥Ó¥Á

DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´ ¥³¥Ã¥Ý¥é

DF 87 ¥À¥Ë¥¨¥ì¡¦¥®¥é¥ë¥Ç¥£

MF 6 ¥ì¥À¡¦¥Ù¥é¥ä¥ó

MF 8 ¥À¥ë¥³¡¦¥é¥¾¥Ó¥Ã¥Á

MF 20 ¥°¥ê¥´¥ê¥¹¡¦¥«¥¹¥¿¥Î¥¹

MF 33 ¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥É¥¥¥À

MF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó ¥Á¥ã¥Á¥å¥¢

FW 9 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¡¼¥ë

FW 31 ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥¹¥¹¥í¥Õ

¹µ¤¨

GK 34 ¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ú¥ê¥Ã¥ê

GK 98 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³ ¥Þ¥°¥í

DF 4 ¥Õ¥é¥Ó¥¦¥¹¡¦¥À¥Ë¥ê¥¦¥¯

DF 5 ¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥é¥ª¡¼¥Ë

DF 12 ¥É¥Þ¥´¥¤¡¦¥Ö¥é¥À¥ê¥Ã¥Á

DF 23 ¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥Þ¥Ë¥ã¡¼¥Ë

DF 82 C. Corradi

MF 21 ¥À¥Ë¡¦¥·¥ë¥Ð

MF 25 ¥¹¥¢¥È¡¦¥»¥ë¥À¥ë

FW 11 ¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È

FW 14 ¥À¥¤¥í¥ó¡¦¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È

FW 29 ¥Õ¥¡¥ê¥Ç¡¦¥¢¥ê¥É¥¥

FW 35 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é

FW 80 ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¸¥ç¡¦¥·¥»

´ÆÆÄ

¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¶¥Í¥Ã¥Æ¥£

[¥ß¥é¥ó]

ÀèÈ¯

GK 16 ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó

DF 20 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹

DF 22 ¥¨¥á¥ë¥½¥ó

DF 28 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦

DF 46 ¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¬¥Ã¥Ó¥¢

MF 10 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó

MF 14 ¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹

MF 21 ¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼

MF 29 ¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê

MF 42 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥Æ¥é¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Î

FW 90 ¥¿¥ß¡¼¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à

¹µ¤¨

GK 25 N. Raveyre

GK 57 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¨¥Ã¥í

DF 2 ¥À¥Ó¥Ç¡¦¥«¥é¥Ö¥ê¥¢

DF 19 ¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

DF 23 ¥Õ¥£¥«¥è¡¦¥È¥â¥ê

DF 31 ¥¹¥È¥é¥Ò¥Ë¥ã¡¦¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥Ã¥Á

MF 18 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥¼¥í¡¼¥ê

FW 30 M. Liberali

FW 73 F. Camarda

´ÆÆÄ

¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Õ¥©¥ó¥»¥«

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹