¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û12R¤Ï¹Ó°æ¿òÇî¡¡ÃÏ¸µG3¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¡Ú12R¡ÛºòÇ¯¤Î73¼þÇ¯µÇ°¤Ï¹Ó°æ¿òÇî¤¬º´²ì¤«¤éÄ¹ºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÃÏ¸µµÇ°¤ò4Ï¢¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÍº¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µG3¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ÇÎ×¤à¤Î¤¬¹Ó°æ¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê°ËÆ£¡Ëñ¥ÇÏ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÅ¸³«¤¬¸þ¤¤¤¿¡×
¡¡Æó¼¡Í½Áª¤òÈÖ¼êº¹¤·¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¹Ó°æ¤Î½à·è¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¿¼Ã«¡£º£²ó¤Î¿¼Ã«¤ÏÏ¢Æü¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÅÙ¿¼Ã«¤¬Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò¤â¤¬¤¯¡£ÈÖ¼ê¹Ó°æ¤ËÀä¹¥¡£ÊÌÀþ¤«¤éÀõ°æ¡¢¤½¤ì¤Ë¶¶ËÜ¤Ë¾è¤ë¿ù¿¹¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£¡ã1¡ä¡½¡ã2¡ä¡ã3¡ä¡ã5¡ä¡½¡ã2¡ä¡ã3¡ä¡ã5¡ä¡ã6¡ä¡£