¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò68¥¥íµéÆ¼¡¦Èøºê¡¡¥í¥¹¤ØºÆ½ÐÈ¯V¡¡TS¾¡¤Á¤Ë¾Ð´é¡Ö62¥¥íµé¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡¡Èøºê¡¡T¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼3Ê¬18ÉÃ¡¡ÃÝ¸µ¡Ê2024Ç¯12·î20Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè2ÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡3¥¹¥¿¥¤¥ë·×9³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò62¥¥íµé¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ68¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÈøºêÌîÇµ¹á¡Ê21¡á·ÄÂç¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤ÏËÜÍè¤Î³¬µé¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó68¥¥íµé¤äÈó¸ÞÎØ³¬µé¤Î65¥¥íµé¤ÇÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅ¬À³¬µé¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Í£°ì¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀï»Î¤¬¡¢°ÕÃÏ¤È¼ÂÎÏ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Èøºê¤Ï¥ä¥Þ¾ì¤È¤ß¤é¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¼Ò²ñ¿Í²¦¼Ô¤Î±ÝËÜ¤ò4¡½0¤ÇÇË¤ë¤È¡¢¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë²¿¤â¤µ¤»¤º¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¡£¡Ö24Ç¯¤òÍ¥¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Î62¥¥íµé¤Ç¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯9·î¡£68¥¥íµé¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢2¥«·î¤ÎµÙÍÜ´ü´Ö¤ÇÂÎ½Å¤Ï8¥¥íÍî¤Á¤¿¡£10·î¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤ò·èÃÇ¡£Å¬À³¬µé¤ËÌá¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤À4Ç¯¤¢¤ê¡¢·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁªÂò»è¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡68¥¥íµéÄ©Àï¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉû»ºÊª¤âÀ¸¤ó¤À¡£¡ÖÎÏ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¡¢º¹¤·¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤ÎÂÐºö¤òÀ¨¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢62¥¥íµé¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£º£¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¸µÌÚºéÎÉ¤¬·¯Î×¤¹¤ë62¥¥íµé¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï68¥¥íµé¤«¡£¤É¤Á¤é¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¥í¥¹¤ÎÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤À¡£¡Ê°¤Éô¡¡Îá¡Ë