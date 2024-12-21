¡Ö·èÃÇ¤ÏÁ´Á³¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿Æü¡¡
¡¡µð¿Í¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢¼«¼ç¥È¥ìÀè¤ÎÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦°ì¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥ª·³¤Ï¼ã¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤Ë¿Ê½ÐÃæ¡££±Ç¯·ÀÌó¤ÎÇ¯Êð£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯±ß¡áÈ¯É½»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÇÌ´¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä£³£µºÐ±¦ÏÓ¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¢¡¿ûÌî¤ËÊ¹¤¯¡¡¡¡
¡¡¡½ÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¶¯¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¡½¥á¥¸¥ã¡¼¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î·èÃÇ¤ÏÁ´Á³¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½£±£·Ç¯£×£Â£Ã¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡£
¡¡¡Ö£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ê½à·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¡Ë¡¢Ì´¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½ËÜµòÃÏ¤Ïº¸Íã¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¡ÊºÇÂç£¶¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¥´¥í¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤¿¤»¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¤è¤ê¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¡½º£µ¨¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò²þÎÉ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÁà¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íî¤Á¤ë¸¶Íý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾å¤Ç¤¹¤´¤¯Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤â¤¦£±²ó¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦£±¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡¡Ö±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¾å¸¶¤â¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£³¹¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ª¤Î¤º¤È·ë²Ì¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ¯¤¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¿ûÌî¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¿·¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥¬¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×·ëÀ®¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ç¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î¾®ÎÓ¤È¤Î¡Ö¥¹¥¬¥³¥Ð¡×¤Ç¡¢£²ÅÙ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡£¡Ö¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¤¹¤´¤¯º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤¬¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ë¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¡¢£²£¶ºÐ¤ÎÀµÊá¼ê¡££±£¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ£±°Ì¤Ç¥ª·³Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢£²£²Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³£±£±£°»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÂÇ¤Á¤Ç£²£³Ç¯¤Ë£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£°ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂÇ·âÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥É¤ä¼éÈ÷¤Ë¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤ÎÀð¤ÎÍ×¤À¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡¢¥ª¡¼¥ë£Í£Ì£Â¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢µå±ã¤Ë¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£ÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥É´ÆÆÄ¤ä¥Õ¥ì¥ó¥ÁÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤é¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿µå¼ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤äÅêµå¥³¡¼¥¹¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¿·¥³¥ó¥Ó¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£