ÇòÀÐËã°á¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¡Ö¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤Ë½é»²Àï¡ª¡Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£ÇòÀÐËã°á¤¬¥ê¥¢¥ë¹â¹»À¸¤È³Ø¹»¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¡ª
ÇòÀÐËã°á¤¬¡¢2025Ç¯1·î4Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡ÊµÆÅÄÎµÂç¡¢½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¡Ë¤¬ÅÚÍË¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥³¥ó¥È¤¢¤ê´ë²è¤¢¤ê¤ÎÁí¹ç¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ªÀµ·îÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯1È¯ÌÜ¤ò¾þ¤ë¡Ø¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹»Æâ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¿Íµ¤³Ø¹»´ë²è¡Ö¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤ËÇòÀÐËã°á¤¬½é»²Àï¤¹¤ë¡£
2025Ç¯ºÇ½é¤Î¡Ö¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤òÃµ¤»¡ª¡×¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¤Î¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÁÆÉÊÂâÄ¹Î¨¤¤¤ë¥«¥®Ãµ¸¡Ââ¤ÈÇòÀÐ¤¬¡ÈÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿ÀèÀ¸¡É¤òÃµ¤·½Ð¤¹Ãµ¸¡¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ËÁÆ¬¡¢ÁÆÉÊÂâÄ¹¤¬¡Ö¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¾¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤»¤¤¤ä¡¢Ä¹ÅÄ¡¢µÆÅÄ¡¢½©»³¡¢²¬Éô¤Î³ÆÂâ°÷¤ÎÉ½¾ð¤â°ìµ¤¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¡È¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¡ÉÇòÀÐ¤â¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¿·½Õ»ÅÍÍ¤Î¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»Å³Ý¤±¿Í¡¦¾¾¥¦¥©ー¥êー¡Ê¾¾Èø¡Ë¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¹â¹»¤Ï¤¹¤²¤§¤¾¡ª¡¡¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¤â¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤â°ïºà¤¾¤í¤¤¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤â¤¤¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥®Ãµ¸¡Ââ¤Ï¹»Æâ¤Ë½ÐÆ°¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¶µ¼¼Åï¡×¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¡ÖÂÎ°é´Û¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢·×10¿Í¤ÎÀèÀ¸¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾¥¦¥©ー¥êー¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ºÇ½é¤ÏÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤ºÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤Ââ°÷¤¿¤Á¡£¤µ¤é¤Ë1²ó´Ö°ã¤¨¤ë¤´¤È¤ËÈ³¶â10Ëü±ß¡¢2²ó´Ö°ã¤¨¤¿¤é¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¶¯À©½ªÎ»¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢1Ê¬´Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖFreeze¡×¥«ー¥É¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖPicture¡×¥«ー¥É¡¢¤½¤·¤Æº£²óÆÃÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢»ØÌ¾¤·¤¿3Ì¾¤Î¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖHappy New Year¡×¥«ー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¥«ー¥É¤â¶î»È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿äÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥«¥®¥á¥ó¥Ðー&ÇòÀÐ¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¡È¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡É¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢°ïºà¤¾¤í¤¤¤Î¡È¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡É¤È¡È¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¡É¤¿¤Á¤¬±£¤ìÀÚ¤ë¤«¡£
¼ýÏ¿¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö³¹¤Ç³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤È¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤Î±Ô¤¤¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¿·õ¾¡Éé¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼ýÏ¿Ãæ¤Ï¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¾Ð´é¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊC¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
2025Ç¯
01/04¡ÊÅÚ¡Ë 19:00～21:00
½Ð±é¼Ô¡§
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø ½Ù¡Ë
¥Ï¥Ê¥³¡ÊµÆÅÄÎµÂç¡¢½©»³´²µ®¡¢²¬Éô Âç¡Ë
¥²¥¹¥È¡§
¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×±ÊÀ¥ Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¢ËÜÅÄ Íã
¡Ö¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×ÇòÀÐËã°á
¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.fujitv.co.jp/newkey/index.html