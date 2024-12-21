¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¢FOD¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡¡·æºîVTR¤â¾å±Ç
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤ËZepp Shinjuku(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º1st Anniversary Live¡Ø1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡×¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º1st Anniversary Live¡Ø1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡×
Æ±¶É·Ï¿¼ÌëÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù(Ëè½µ¶âÍË24:55¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¤Ï¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦½©¸µ¹¯¤Î¤â¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤TOKYO¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¥¹¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë12·î¤Ë¡¢1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡Ö1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¤Î»ý¤Á¶Ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é1Ç¯8¤«·î¡¦Á´69²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÊüÁ÷¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿·æºîVTR¤â¾å±ÇÍ½Äê¤À¡£¡Öº£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡ª¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ì¤Ð¥Õ¥¸¥³¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë²Ã¤¨½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤À¤È¤¤¤¦¡£
À¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢26Æü20»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¸½ÌòÀ¸
±«µÜô¥¡¹»Ò¡¢º£°æÍÛºÚ¡¢¾å¿ù¿¿±û¡¢²ÎèË¨¡¢¾®¿ùÎç»Ò¡¢ÎëÌÚ¿´½ï¡¢¹âÂ¼ÛÙÎ¤¡¢Æþ»³¼·ºÚ¡¢µ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡¢ºäËÜ·ëºÚ¡¢Æ£ËÜÍý»Ò¡¢¾åÀ¾Ë¨¡¹¡¢Â¿ÅÄ¼·ÈÁ¡¢»°¹¥ºÚÇµ¡¢»³²¼Ì¤°¦
¡¦Â´¶ÈÀ¸
°æ¼êÈþ´õ¡¢¥¨¥Ö¥é¥Ò¥ßÄÇºÚ¡¢º´Æ£²ÂÆà»Ò¡¢Í§·Ã²¹¹á¡¢½ÐÄ®°ÉÆà¡¢¾¾Èø¼Âµ¨²Ì¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡¢ÏÂÃÒÆüºÚ»Ò¡Ê¢¨³ÞÌîºéÍõ¤È°ÂÆ£ÎáÆà¤Ï·çÀÊ¡Ë
¡Ö¥Õ¥¸¥³¡¼¥º1st Anniversary Live¡Ø1¼þÇ¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡×
Æ±¶É·Ï¿¼ÌëÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¥³¡Ù(Ëè½µ¶âÍË24:55¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¥Õ¥¸¥³¡¼¥º¤Ï¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦½©¸µ¹¯¤Î¤â¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤TOKYO¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¥¹¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢26Æü20»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¸½ÌòÀ¸
±«µÜô¥¡¹»Ò¡¢º£°æÍÛºÚ¡¢¾å¿ù¿¿±û¡¢²ÎèË¨¡¢¾®¿ùÎç»Ò¡¢ÎëÌÚ¿´½ï¡¢¹âÂ¼ÛÙÎ¤¡¢Æþ»³¼·ºÚ¡¢µ×ÌÚÅÄÈÁÇµ²Æ¡¢ºäËÜ·ëºÚ¡¢Æ£ËÜÍý»Ò¡¢¾åÀ¾Ë¨¡¹¡¢Â¿ÅÄ¼·ÈÁ¡¢»°¹¥ºÚÇµ¡¢»³²¼Ì¤°¦
¡¦Â´¶ÈÀ¸
°æ¼êÈþ´õ¡¢¥¨¥Ö¥é¥Ò¥ßÄÇºÚ¡¢º´Æ£²ÂÆà»Ò¡¢Í§·Ã²¹¹á¡¢½ÐÄ®°ÉÆà¡¢¾¾Èø¼Âµ¨²Ì¡¢»³Ãæ¤¢¤ê¤µ¡¢ÏÂÃÒÆüºÚ»Ò¡Ê¢¨³ÞÌîºéÍõ¤È°ÂÆ£ÎáÆà¤Ï·çÀÊ¡Ë