¤³¤ó¤Ê¤Ë¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¡ª¡© ¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¬¥ÁÇã¤¤¡ª¡Ö¹¤È´¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ã¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡© Ìµ°õ¤é¤·¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃå²ó¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤äµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ìµ°õ¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¹¤È´¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥¢¥¦¥¿ー¡¦¥Ü¥È¥à¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡ÖÉØ¿Í ÌÚ¤Î¼Â¤«¤éºî¤Ã¤¿¥«¥Ý¥Ã¥¯º®¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥Ý¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦Á¡°Ý¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£µ¨¿Íµ¤¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«ー¥È¤È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ã»¤á¤Î¾æ´¶¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥³ー¥Ç¤ÎÉý¹¤¬¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡ÖÉØ¿Í ¥¸¥ãー¥¸ー¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¡£Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÙ¤«¤¤¥×¥êー¥Ä¤Ç¾åÉÊ¤µ¤ò±é½Ð¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤¤ì¤¤¤á¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤Ò¤À¤¬ºî¤ëÎ©ÂÎ´¶¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ä¥â¥Î¥Èー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÏÌ£¸«¤¨¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¡£
Ùû¿å²Ã¹©ÉÕ¤¤¬´ò¤·¤¤
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡ÖÉØ¿Í Ùû¿å ¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢°ìËÜ¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤«¤â¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢·Ú¤¤±«¤äÀã¤ÎÆü¤â°Â¿´¤·¤ÆÀü¤±¤ë¤è¤¦Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÀü¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¡ý
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡Ö¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿ ¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡Ö¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¡Ê¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡Ë¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ìµ°õ¤é¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ìó17cm¤Î¥Þ¥ÁÉý¤Ç¡¢¤«¤µÄ¥¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ýー¥Á¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ê¤É¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ê¤½¤¦¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¤ä¸°¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ÏÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@marin_vvvÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Chisa.Y