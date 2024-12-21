¸ò¾Ä²ò¶Ø¸å½é¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥á¥Ã¥Ä¤ÈÌÌÃÌ¡¡¸õÊä¤ò10µåÃÄÁ°¸å¤Ë¹Ê¤êÀÜ¿¨¤ÎÍ½Äê
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚ¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤ËÀé²ì¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥á¥Ã¥Ä¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÌÌÃÌ¤·¤¿¤ÈÆ±Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£10Æü¤Ë¸ò¾Ä¤¬Á´30µåÃÄ¤Ø²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿µåÃÄÌ¾¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£´û¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥óGM¤â¶áÆüÃæ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òËÜµò¤È¤¹¤ëÎ¾µåÃÄ¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÎ¾µåÃÄ¡£8·î¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¸¥§¥É¡¦¥Û¥¤¥ä¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬Ä¾¡¹¤ËÅêµå¤ò»ë»¡¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë°ÜÀÒÀè¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂåÍý¿Í¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Ïº£·î¾å½Ü¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¡Ö20µåÃÄ°Ê¾å¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢10µåÃÄÁ°¸å¤Ë¹Ê¤ê¡¢º£¸å¤âÂÐÌÌ¤ä¥ê¥â¡¼¥È¤â´Þ¤á¤ÆÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Ëµ¢¹ñÍ½Äê¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î1¡¢2½µ´Ö¤ÏÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¡¢ºÆÅÏÊÆ¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯1·î23Æü¡ÊÆ±24Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ø¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡£