MLBÄÌ»»609È¯¡¦¥½¡¼¥µ»á¡¡²áµî¤ÎÌôÊª»ÈÍÑ¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤ë¡ÖÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á²¿¤Ç¤â¤·¤¿¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»609ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¶Ø»ßÌôÊª»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤ÇÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¥µ¥ß¡¼¡¦¥½¡¼¥µ»á¡Ê56¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¡ÖË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤«¤é»×¤¨¤Ð²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¡£¼Õºá¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡
¡¡05Ç¯¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÌôÊª»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥±¥¬¤«¤é²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á²¿¤Ç¤â¤·¤¿¡×¤È»ö¼Â¾åÇ§¤á¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¥«¥Ö¥¹¤Î¥È¥à¡¦¥ê¥±¥Ã¥Ä²ñÄ¹¤ÏÍèÇ¯1·î17¡Á19Æü¡ÊÆ±18¡Á20Æü¡Ë¤Ë³«¤«¤ì¤ëµåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥½¡¼¥µ»á¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢µå³¦Éüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£