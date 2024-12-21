Ìµ½êÂ°¤¬Â³¤¯¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¡¢¥»¥ê¥¨A¥³¥â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò¼¨º¶¡Ö»É·ãÅª¤Êµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Ìµ½êÂ°¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤ÏMK¥É¥ó¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢2016¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç½Ð¾ì18¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤äÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¤À¤¬¡¢ËþÂ¤Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ºò²Æ¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤áÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î»ÜÀß¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¡£ºòÇ¯7·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼«¤é¤ÎÁÔÀä¤ÊÍÄ¾¯´ü¤Ê¤É¤ò¹ðÇò¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ï¡¢¥»¥ê¥¨A¥³¥â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Î²ÄÇ½À¤¬16Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£½µÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÏËÍ¤ò»É·ãÅª¤Êµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤É¤ì¤À¤±´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¼Õ°Õ¤òµºÜ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥¿¥Õ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¬±¿¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤ÏMK¥É¥ó¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢2016¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç½Ð¾ì18¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤äÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¤À¤¬¡¢ËþÂ¤Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ºò²Æ¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£½µÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÏËÍ¤ò»É·ãÅª¤Êµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤É¤ì¤À¤±´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¼Õ°Õ¤òµºÜ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥¿¥Õ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¬±¿¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£