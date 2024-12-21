ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÍ¿ÅÞ°Æ¤ò·èÄê¡¡¡È178Ëü±ß¡É¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¶¨µÄ¡×
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï20Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÍ¿ÅÞ°Æ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÍ¿ÅÞ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Î³Û¤ò¸½¹Ô¤ÎºÇ¹â48Ëü±ß¤«¤éºÇ¹â58Ëü±ß¤Ë10Ëü±ß¡¢20¡óÄøÅÙ°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸½¹Ô¤Î55Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ë10Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤ò123Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´´»öÄ¹Æ±»Î¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¿¿Ùõ¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤È¤·¤ÆÇ¯¼ýÍ×·ï¤ò150Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¿ÆÅù¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹µ½ü¤Î³Û¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÄþ¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£