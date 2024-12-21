ÍèÇ¯¤ÎÍø²¼¤²Éý¡¢½¾Íè¤è¤ê½Ì¾®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡á¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ
¡Î£²£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥·¥«¥´ÃÏ¶èÏ¢¶ä¤Î¥°¡¼¥ë¥º¥Ó¡¼ÁíºÛ¤Ï£²£°Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÍø²¼¤²Éý¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤¿¡££Ã£Î£Â£Ã¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢À¯ºö¶âÍø¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÄä»ß¿å½à¤È¤ß¤é¤ì¤ë£³¡óÄøÅÙ¤Î¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï£Æ£Ò£Â¤¬º£¸å£±£²¨¡£±£¸¥«·î¤Ç¶âÍø¤ò¡Ö¤«¤Ê¤ê¡×°ú¤²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£²¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ä¥Î¥¤¥º¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃæÎ©¶âÍø¤¬¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¶âÍø¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥°¡¼¥ë¥º¥Ó¡¼»á¤Ï°ÊÁ°¡¢ÍèÇ¯¤Ï¶âÍø¤ò£±£°£°¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë°ú¤²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤ÎÀ¯ºöÃ´Åö¼Ô¤é¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«²ò¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ï£±£·¨¡£±£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ï¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Ç¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê£Æ£Æ¡Ë¶âÍø¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤²¼¤²¡¢£´¡¥£²£µ¨¡£´¡¥£µ£°¡ó¤È¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¶âÍø¡¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤«¤é¡¢Åö¶É¼Ô¤¬£²£°£²£µÇ¯¤Ë£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¹ï¤ß¤ÎÍø²¼¤²£²²ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó£¹·î²ñ¹ç¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸«ÄÌ¤·¤Î£´²ó¤«¤é¸º¾¯¤·¤¿¡£