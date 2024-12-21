¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡ÛÈªÎµÀ¸¡¡Èá´ê½é£Ö¤Ø12ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ê¤ë¤«¡Ö½àÍ¥¤Î£Ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡Ö»Í»ÔÁÈ¹çÀßÎ©£µ£·¼þÇ¯µÇ°£Â£Ô£Ó»Ô¸¶¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÈªÎµÀ¸¡Ê£²£¸¡á»°½Å¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤£²ÈÖ¼êÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ´°¾¡¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏÁ°²ó£¹·î¤ËÂ³¤¯Í¥½Ð¡£¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁêÀ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤âÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¾å°Ì¡£Á´Éô¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡££±£°·î¤Î£Çµ£·£°¼þÇ¯µÇ°¤ÇËö±ÊÏÂÌé¤¬¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤¤À¤·¤¿¹¥ÁÇÀ£µ£°¹æµ¡¤ò¡¢¾å°Ìµé¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬ÄÌ»»£±£²²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££²¥³¡¼¥¹¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½àÍ¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÞÕ¿È¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¤Ç¡¢Èá´ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½é£Ö¤ò·è¤á¤ë¡£