¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡×ºÆ¤Ó¡ªÍèÇ¯5·î¤ËÂè2²ó³«ºÅ·èÄê¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ö¤Û¤Ê¤ä¤ë¤Ç!!¡×
¡¡MBS¤Ï¡¢Æ±¶É¥é¥¸¥ª¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬È¯°Æ¤·¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Ç¥£¥Ð¥ë2025¡×¤Î³«ºÅ¤ò19Æü¿¼ÌëÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¶¦±é¿Ø¤Ë¥Õ¥§¥¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¹Ô¤¯¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤í¤¦¤ä¡¢²¶¤é¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿Æ±¥Õ¥§¥¹¡£º£Ç¯5·î¤Ë¼Â¸½¤·¡¢Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Êý°Ì¤ËÉÍÅÄ¤Î·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¹¥É¾¤òÆÀ¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÍèÇ¯5·î10¡¢11Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£½é²ó¤ËÂ³¤MC¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÉÍÅÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é½ç¼¡¡¢È¯É½Í½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÄ¾É®¤Ë¤è¤ë¿§»æ¡Ö¤Û¤Ê¤ä¤ë¤Ç!!¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö¾å²¼´Ø·¸¤Ê¤¯¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤ÇÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡È¤´¤Ö¤´¤ÖÀº¿À¡É¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÈÉÍÅÄ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£