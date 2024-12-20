¡Ö¾åÅÄÉ×ÉØ¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¤Þ¤¤¤¯²Ä°¦¤¹¤®¡×¾åÅÄåºÀ¤¤¬Í³ÉÛºÚ·î¤µ¤ó&Ëè·§ÚðÌð¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»²Àï¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@bee18_official)¤ò¹¹¿·¤·¡¢DFËè·§ÚðÌð¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾åÅÄ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥ª¥é¥ó¥À¤ÎAZ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëËè·§¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÁëÌµ¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ³ÉÛºÚ·î¤µ¤ó¤â±Ç¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÍ³ÉÛ¤µ¤ó¤Ï¿ôÆüÁ°¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè·§¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢Í¶¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Í³ÉÛ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÍ½Äê¸«¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì¸Ä¹Ô¤¯¤«¤é¤½¤³¤ÏÀäÂÐÍè¤Æ¤Í¡×¤È¤ÎÊÖ¿®¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë3¿Í¤Ç¥ª¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾åÅÄÉ×ÉØ¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¤¤¯²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾åÅÄ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥ª¥é¥ó¥À¤ÎAZ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëËè·§¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÁëÌµ¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ³ÉÛºÚ·î¤µ¤ó¤â±Ç¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾åÅÄÉ×ÉØ¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¤¤¯²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£