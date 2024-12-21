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2°Ì¡¡¥½¡¦¥¥ç¥ó¥Ù¡¿SEO KYOUNGBAE¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§3182992ÅÀ
3°Ì¡¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ì¥¯¡¿JEON MINWOOK¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§3078937ÅÀ
4°Ì¡¡¥¥à¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¿KIM SUNGMIN¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§2152473ÅÀ
5°Ì¡¡¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡¿MAJINGXIANG¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§2135578ÅÀ
6°Ì¡¡¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¡¿SONG SEUNGHO¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§2024128ÅÀ
7°Ì¡¡¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¸¥å¥ó¡¿JANG YEOJUN¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§1875878ÅÀ
8°Ì¡¡¥¥à¡¦¥·¥Õ¥ó¡¿KIM SIHUN¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§1816337ÅÀ
9°Ì¡¡¥Ê¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡¿NAM JIWOON¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§1605578ÅÀ
10°Ì¡¡¥¦¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¡¿WOO HAJOON¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§1237754ÅÀ
11°Ì¡¡¥¢¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥¦¥©¥ó¡¿AHN JUNWON¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§1073709ÅÀ
12°Ì¡¡¥Ó¥ó¥Õ¥¡¡¿BINGHUA¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§941824ÅÀ
13°Ì¡¡¥¤¥Á¥§¥ó¡¿YICHEN¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§894904ÅÀ
14°Ì¡¡¥æ¡¦¥è¥ó¥½¡¿YOO YOUNGSEO¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§889686ÅÀ
15°Ì¡¡¥¢¥ó¥Ç¥£¡¼¡¿ANDY¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¡Ë¡§859803ÅÀ
16°Ì¡¡¥ê¥ó¥ê¥ó¡¿LYNNLYNN¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§790923ÅÀ
17°Ì¡¡¥«¥ó¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡¿KANG HYUNWOO¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§787197ÅÀ
18°Ì¡¡¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡¿KIM JEONGMIN¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§778198ÅÀ
19°Ì¡¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥»¥æ¥ó¡¿JUNG SEYUN¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§758744ÅÀ
20°Ì¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡¿PARK JUNSEO¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§757503ÅÀ
21°Ì¡¡¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡¿KIM HYUNWOO¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡§739314ÅÀ
¡Ê¡ØPROJECT 7¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë