アイドルグループ・CUTIE STREETの真鍋凪咲、板倉可奈、増田彩乃、桜庭遥花が20日、TikTok公式アカウントで、櫻坂46の楽曲「I want tomorrow to come」をカバーしたダンス動画を投稿した。櫻坂46「I want tomorrow to come」は通算10枚目のシングルで、ダンサーのTAKAHIRO氏が振り付けを担当した激しいダンスナンバー。かわいらしい楽曲が多いイメージのCUTIE STREETが“リスペクト全開”で激しいダンスに挑戦した。

SNSでファンからは「まって真鍋さん素足!?」「buddies兼きゅーてすと歓喜!」「青の子上手すぎ!」「buddiesとしてめちゃくちゃうれしい!」と双方のファンから反響を呼んでいる。CUTIE STREETは、真鍋、板倉、増田、桜庭、梅田みゆ、古澤里紗、川本笑瑠、佐野愛花からなる8人組アイドルグループ。FRUITS ZIPPERも所属するアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビュー。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”で、年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信している。YouTubeで公開された「かわいいだけじゃだめですか?」のミュージックビデオが1500万回再生(2024年12月現在)を突破し話題になっている。