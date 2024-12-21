EMG JAPAN¡ÊKA¡ËÅÅÆ°¥¬¥ó¡ÖTROY Industries SOCC 10.5¡í AEG - Black¡×¥ì¥Ó¥åーËÜ³ÊÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ーÅëºÜ¡ª ½¸ÃÆÀ¤Ê¤É´ðËÜÀÇ½¹â¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤
12·î21ÆüÈ¯Çä
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§56,800±ß
Á´Ä¹¡§719～783mm
½Æ¿ÈÄ¹¡Ê¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥ì¥ë¡Ë¡§275mm
½ÅÎÌ¡§2,644g¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½ü¤¯¡Ë
ÃÆ´Ý¡§6mm BB
ÁõÃÆ¿ô¡§250È¯
»ØÄê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§7.4V¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê¸åÊýÇÛÀþ¡¢T¥³¥Í¥¯¥¿ー¡¢¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¿ä¾©¡Ë
¼ïÊÌ¡§¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë
¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG - Black¡×
¡¡ºÇ¶á¤ÎÅÅÆ°¥¬¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¤¬É¬¿ÜÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥ê¥¬ー¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äÂÑµ×À¤Î¸þ¾å¡¢¹âÅÙ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥Ð¥²ー¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¼¤ÒÁõÈ÷¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¤òÅëºÜ¤·¤¿ÅÅÆ°¥¬¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG¡×¡Ê56,800±ß¡Ë¤À¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢GATEÀ½ÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¡ÖASTER V2¡×¤òÅëºÜ¡£¹âÅÙ¤ÊÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖASTER V2¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢TROY Industries¤Î¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¥Õ¥ë¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥ì¥·ー¥Ðー¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤Ç¥â¥Ç¥ë¥¢¥Ã¥×¡£ºÙ¿È¤Î¥Ü¥Ç¥£ー¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÄ¹¤µ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òÌä¤ï¤º¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀïÆ®ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Âµ¡¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
12·î21ÆüÈ¯Çä¡£56,800±ß
¼Â½Æ¥áー¥«ー¡¦TROY Industries¤ÎÀµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÅÅÆ°¥¬¥ó
¡¡TROY Industries¤ÏÊÆ¹ñ¤Î½Æ´ï¡¦½Æ´ïÉôÉÊ¥áー¥«ー¡£¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¤ä¡¢¤½¤Î´ØÏ¢¥Ñー¥Ä¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀµ¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥ì¥·ー¥Ðー¡¢¥Ï¥¤¥Àー¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÓ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥Ö¥ìー¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¡ÊEMGÀ½¡Ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤Ï10.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢7.6¥¤¥ó¥Á¡Ê55,800±ß¡Ë¡¢15¥¤¥ó¥Á¡Ê57,800±ß¡Ë¡¢10.5¥¤¥ó¥Á¤ÎDark Earth¡Ê56,800±ß¡Ë¤âÆ±»þÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖT¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤Troy 250¥é¥¦¥ó¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤â¡¢2¸ÄÆþ¤ê¤¬8,800±ß¡¢3¸ÄÆþ¤ê¤¬11,800±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
²¼¤«¤é¡Ö7.6¥¤¥ó¥Á¡×¡Ê55,800±ß¡Ë¡¢¡Ö10.5¥¤¥ó¥Á¤ÎDark Earth¡Ê56,800±ß¡Ë¡×¡¢¡Ö15¥¤¥ó¥Á¡Ê57,800±ß¡Ë¡×
¡¡TROY Industries¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー·²¤¬Â¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¨¥¢¥¬¥óÈÇ¥Ñー¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢·¬ÅÄ¾¦²ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÈV production¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤¬¶¨¶È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿EMG JAPAN¡ÊKA¡Ë¤¬12·î21Æü¤ËÅ¸³«Í½Äê¡£³«È¯¡¦À½Â¤¤ÏÂæÏÑ¤Î¥¥ó¥°¥¢ー¥à¥º¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢EMG JAPAN¡ÊKA¡Ë¤È¤Ï¥¥ó¥°¥¢ー¥à¥º¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¢TROY Industries¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
¢¢EMG JAPAN¡ÊKA¡Ë¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¥í¥¢¥ì¥·ー¥Ðー¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤Ë¤ÏTROY¤Î¹ï°õ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏTROY¤Î¹ï°õ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー²Ã¹©¤ÏTROYÀ½¡ÖControl Pistol Grip¡×¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤
¥Õ¥ë¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ü¥Ç¥£ー¤Ï¥é¥Õ¤Ë°·¤¨¤ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÁáÂ®¤À¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG¡×¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯²òÀâ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡Á´Ä¹¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯ÀÞ¤ê¾ö¤ß»þ¤Ç719mm¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯Å¸³«»þ¤Ç783 mm¡£½Æ¿ÈÄ¹¡Ê¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥ì¥ë¡Ë¤Ï275mm¤ÈÄ¹¤á¡£½ÅÎÌ¤Ï¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò½ü¤¤¤Æ2,644g¤À¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£ー¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥ì¥·ー¥Ðー¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¡¢¥¢¥¦¥¿ー¥Ð¥ì¥ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥á¥¿¥ëÀ½¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ·¤Ó¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î²Õ½ê¤Î¹äÀ¤Ï¹â¤¯¡¢¥¥·¥ß¤ä¥¿¥ï¥ß¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ë¥¢¥ë¥ßÀ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¥¥º¤ÏÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥é¥Õ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤â¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
º¸Â¦ÌÌ
±¦Â¦ÌÌ
Á°ÌÌ¤ÈÇØÌÌ
¾åÌÌ¤È²¼ÌÌ
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ËÜÂÎ¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¥æー¥¶ー¥«ー¥É¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ½ñ¤ÏÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤À¡£ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ½ñ¥Úー¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ASTER¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥«ー¥É¾õ¡ÊÌ¾»É¤Î¤è¤¦¤Ê»æÁÇºà¡Ë¤Î¤â¤Î¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖT¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤Troy 250¥é¥¦¥ó¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°µëÃÆ¼°¤Ê¤¬¤é250È¯¤ÎBBÃÆ¤òÁõÅ¶²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ýー¥Á¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡ÖT¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤ò²¼ÌÌ¤ËÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¦¥í¥³¾õ¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¦ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ØÄê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏT¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òÈ÷¤¨¤¿7.4V¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µ¥¤¥º¤Ï¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¥×Æâ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¸åÊýÇÛÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏBATON airsoftÀ½¡ÖÅÅÆ°¥¬¥óÍÑ¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 7.4v 1100mAh [40C - 20C] ¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê¼ÂÂ¬100¡ß20¡ß18mm¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÁõÃå¤Ç¤¤¿¡£
¢¢EMG JAPAN¡ÊKA¡Ë¡ÖM4/AR15 AEG¡×¥·¥êー¥º¼è°·¤¤ÀâÌÀ½ñ
À½ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
Æ±ºÉÊ°ìÍ÷
¥Þ¥¬¥¸¥óº¸Â¦ÌÌ¡¦±¦Â¦ÌÌ¡¦Á°ÌÌ¡¦ÇØÌÌ
¥Þ¥¬¥¸¥ó¾åÌÌ¡¦²¼ÌÌ
T¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¥Í¥¸1ËÜ¤Ç¼è¤ê³°¤»¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏBATON airsoftÀ½¡ÖÅÅÆ°¥¬¥óÍÑ¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 7.4v 1100mAh [40C - 20C] ¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤¯ÁõÃå¤Ç¤¤ë
¡¡½ÆËÜÂÎ¤Î¼ÂÂ¬½ÅÎÌ¤Ï2,644g¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¼ÂÂ¬½ÅÎÌ¤Ï197g¡¢ËÜÂÎ¡Ü¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ü¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¹ç·×½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬2,891g¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏºÙ¿È¤À¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤ä¥¢¥Ã¥Ñー¥ì¥·ー¥Ðー¤â¥á¥¿¥ëÀ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Î¥¤¥áー¥¸¤è¤ê¤Ï½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ËÜÂÎ¤Î¼ÂÂ¬½ÅÎÌ¤Ï2,644g
ËÜÂÎ¡Ü¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ü¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¹ç·×½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬2,891g
ÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¡ÖASTER V2¡×¤Ï¼ê·Ú¤Ë¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¥âー¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤êGATEÀ½¡ÖASTER V2¡×¡£¡ÖASTER V2¡×¤Ë¤Ï¥È¥ê¥¬ー¤È¥»¥ì¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¢¥¬¥ó¤À¤±¤Ç¡ÖÈ¯¼Í¥âー¥É¡×¡¢¡Ö¥×¥ê¥³¥Ã¥¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¸î¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ìー¥¡×¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥âー¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ÖASTER V2¡×ÀßÄê²ÄÇ½ÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
È¯¼Í¥âー¥É
¡¡1.SAFE - SEMI - AUTO
¡¡2.SAFE - SEMI - BINARY
¡¡3.SAFE - SEMI - SEMI
¡¡4.SAFE - SEMI - BURST
¡¡5.GCS Setting
¥×¥ê¥³¥Ã¥¥ó¥°
¡¡1.OFF
¡¡2.LOW
¡¡3.MID
¡¡4.HIGH
¡¡5.GCS Setting
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¸î
¡¡1.OFF
¡¡2.LiPo
¡¡3.LiPo 3.2 V Warning
¡¡4.GCS Setting
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ìー¥
¡¡1.Adaptive
¡¡2.100%
¡¡3.60¡ó
¡¡4.OFF
¡¡5.GCS Setting
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥âー¥É
¡¡1.¥È¥é¥Ö¥ë¿ÇÃÇ¡ÊDTC¡Ë
¡¡2.¥È¥é¥Ö¥ë¿ÇÃÇ¡ÊDTC¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢
¡¡3.¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ËÌá¤¹
¡¡4.¹©¾ì½Ð²Ù»þ¤ÎÀßÄê¤òÉü¸µ
¡¡5.¥È¥ê¥¬ー´¶ÅÙ¤òÀßÄê¤¹¤ë
GATEÀ½¡ÖASTER V2¡×¤ÎÀßÄêÊýË¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¥âー¥É¤òÁÇÁá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë´Ê°×µ¡Ç½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬SEMI¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥È¥ê¥¬ー¤ò°ú¤¤¤ÆAUTO¢ªSEMI¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡Ö¥×¥ê¥³¥Ã¥¯AUTO¡×¡¢AUTO¢ªSEMI¢ªAUTO¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡Ö¥×¥ê¥³¥Ã¥¯MANUAL¡×¡¢AUTO¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡Ö¥×¥ê¥³¥Ã¥¯OFF¡×¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ê¤é¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÆþ¾ì¡¢Âà¾ì¤ÎºÝ¤Ë¼ê·Ú¤Ë¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¥âー¥É¤òÊÑ¹¹²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏEMG JAPAN¡ÊKA¡Ë¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÄêÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ê¥³¥Ã¥¯ÀßÄê¤ÏÉ¬¤º¥Õ¥£ー¥ë¥É»ØÄê¤Î¾ì½ê¤ÇÃÆÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶õ·â¤Á¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì½ê¤Ç¹Ô¤Ê¤ª¤¦¡£¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¶õ·â¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú¡Ú²òÀâÆ°²è¡Û¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥È (¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¥âー¥ÉÀÚÂØÊýË¡)¡Û
¡¡¡ÖASTER V2¡×¤Ï¡¢¡ÖGATE USB-Link GATE Control Station¡×¡ÊUSBÀÜÂ³¡¢AndroidÂÐ±þ¡¢¼ÂÇä²Á³Ê7,000±ßÁ°¸å¡Ë¡¢¡ÖGATE Blu-Link for GATE Control Station¡×¡ÊBluetoothÀÜÂ³¡¢iPhone/AndroidÂÐ±þ¡¢¼ÂÇä²Á³Ê14,000±ßÁ°¸å¡Ë¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤¤áºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢¡ÖASTER V2¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ë¡£¡ÖASTER V2¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ò¤È¤ÄÆþ¼ê¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡Ú¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖGATE Control Station¡×¤Î²èÌÌ¡Û
°ìÍ÷À¤¬¹â¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤
¥µ¥Ð¥²ー¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¹¥¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯ÉÕ¤¥Ï¥¤¥Àー¤¬Ì¥ÎÏÅª
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー°Ê³°¤Î¡¢ÅÅÆ°¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¹¥¤À¡£¥Û¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¥É¥é¥à¼°¤Ç¡¢¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤¯¤È¥¨¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥È¤Ï³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥ëÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡¢²¼²óÅ¾¤Ç¥Û¥Ã¥×¶¯¡¢¾å²óÅ¾¤Ç¥Û¥Ã¥×¼å¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Û¥Ã¥×¤ÎÊý¸þ¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Û¥Ã¥×¤Ï²¼²óÅ¾¤Ç¥Û¥Ã¥×¶¯¡¢¾å²óÅ¾¤Ç¥Û¥Ã¥×¼å
¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤è¤¤¤¬¡¢¤ä¤ä»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹©¶ñ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¦Êý¤Ï¹©¶ñ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ê¥¢¥µ¥¤¥È¤Ï2ÃÊ³¬¤Ç·ê¤Î°ÌÃÖ¤òº¸±¦¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ï¹â¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥¢¥µ¥¤¥È¤Î·ê¤Ï2ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ï¹â¤µ¤òÄ´À°²ÄÇ½
¡¡¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢·Â¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤¬¼ÂÂ¬135mm¡£Á°ÌÌ¡¦¸åÌÌ¤È¡¢º¸±¦Â¦ÌÌ¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Á¥§¥Ã¥«¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¤â¥°¥íー¥Ö¤´¤·¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ûー¥ë¥É¤Ç¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ïº¸±¦¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Á¥§¥Ã¥«¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ä¹¤µ¤ò5ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£ÆüËÜ¿Í¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÂÎ³Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄ¹¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£°ìÊý¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÇä¤ê¤Ç¤¢¤ë¡¢ÏÓ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥Ö¥ìー¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤Ï¤è¤¤¤¬¡¢ÏÓ¤Ø¤Î¸ÇÄê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¸À¤¨¥¹¥È¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÎÄ¹¤µ¤Ï5ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½
¥Ö¥ìー¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÏÓ¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ëÀèÃ¼¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯ÉÕ¤¤Î¥Ï¥¤¥Àー¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÂ°À½¤Ê¤Î¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊªÍýÅª¤Ë¹¶·âÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¥µ¥Ð¥²ー¤Ç»È¤¦ºÝ¤Ë¤Ï½Ð²ñÆ¬¤Ê¤É¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
±Ô¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Àー¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤¯²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ëº¯¤¬»Ä¤ë
¤Ö¤ì¤Î¾¯¤Ê¤¤½éÂ®¡¢30m¤Ç¼ê¤äÉª¤òÁÀ¤¨¤ë½¸ÃÆÀ¤ò¼Â¸½
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG - Black¡×¤Î¼ÂÀÇ½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º½éÂ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï0.20gÃÆ¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÅìµþ¥Þ¥ë¥¤À½¥Õ¥¡¥¤¥Í¥¹¥ÈBB¡Ë¤ÎºÇ¼å¥Û¥Ã¥×¤Ç97.3～97.8m/s¡¢ºÇ¶¯¥Û¥Ã¥×¤Ç81.5～82.3m/s¡¢0.25gÃÆ¤ÎºÇ¼å¥Û¥Ã¥×¤Ç86.3～86.9m/s¡¢ºÇ¶¯¥Û¥Ã¥×¤Ç68.6～69.6m/s¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âß½Ðµ¡¤Î½éÂ®¤¬¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥áー¥«ー¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À½ÉÊÈÇ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸¡ÉÊ¤·¤Æ90m/sÁ°¸å¤òÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇËÜ¹Æ¤Ë¤ª¤±¤ë½éÂ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»²¹Í¤ËÎ±¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢½éÂ®¤Î¤Ö¤ì¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ç¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ï¤º¤À¡£
ºÇ¼å¥Û¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë½éÂ®(0.20gÃÆ)
ºÇ¶¯¥Û¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë½éÂ®(0.20gÃÆ)
ºÇ¼å¥Û¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë½éÂ®(0.25gÃÆ)
ºÇ¶¯¥Û¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë½éÂ®(0.25gÃÆ)
¡¡Ï¢¼ÍÂ®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1ÉÃ´Ö¤Ë16.695È¯¡Ê1001.7rpm¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ®¤¹¤®¤Æ¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¥ªー¥Ðー¥¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£Å¬ÅÙ¤ÊÏ¢¼ÍÂ®ÅÙ¤È¸À¤¨¤ë¡£
0.20gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤ÎÏ¢¼ÍÂ®ÅÙ
0.25gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤ÎÏ¢¼ÍÂ®ÅÙ
¡¡¥È¥ê¥¬ー¥×¥ë¤Ï5²ó¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç1.134kg¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¥¬ー¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤¬¡¢1.134kg¤Ï¸íÁàºî¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¥»¥ß¤Ç¤ÎÏ¢¼Í¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÀßÄê¤À¤È»×¤¦¡£
¥È¥ê¥¬ー¥×¥ë¤ÏÊ¿¶Ñ1.134kg
ºÇ¤â·Ú¤«¤Ã¤¿¥È¥ê¥¬ー¥×¥ë¤Ï1.12kg
¡¡¼Í·â²»¤Ï¥»¥ß¥ªー¥È»þ¤ÇÊ¿¶Ñ90.79dBA¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È»þ¤Ç103.2dBA¤À¡£²»¼«ÂÎ¤ÏÅÅÆ°¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤À¤¬¡¢¤ä¤ä¥Ð¥ÍÌÄ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÄã¸º¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·»Ä¤ë¡£
¼Í·â²»¤Ï¥»¥ß¥ªー¥È»þ¤ÇÊ¿¶Ñ90.79dBA¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È»þ¤Ç103.2dBA
¥»¥ß¥ªー¥È»þ¤ÎºÇÂç¼Í·â²»¤Ï97.5dBA
¡¡¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê½¸ÃÆÀÇ½¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤«¤é½Ò¤Ù¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£0.20gÃÆ¤Ç¤â30m¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁÀ¤¨¤ë¤¬¡¢0.25gÃÆ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¤Õ¤¿²ó¤ê¤Û¤ÉÃåÃÆ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£0.25gÃÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð30mÀè¤ËÇö¤¯½Ð¤Æ¤¤¿Áê¼ê¥×¥ìー¥äー¤â½½Ê¬ÁÀ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Û¥Ã¥×Ä´À°¤â5²óÁ°¸å¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¢¥¬¥ó½é¿´¼Ô¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤À¡£¡Ú¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG - Black¡×ÃÆÆ»¥Æ¥¹¥È¡Û
´ðËÜÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢ËÜ³ÊÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤¤áºÙ¤«¤ËÀßÄê²ÄÇ½¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÈó¾ï¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÅÆ°¥¬¥ó¤À¡£½éÂ®¤Î¤Ö¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê½¸ÃÆÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥ê¥³¥Ã¥¥ó¥°¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥¥ì¤Î¤¤¤¤¼Í·â¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¥âー¥É¤ËAUTO¤ÈMANUAL¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ê¥³¥Ã¥¥ó¥°½é¿´¼Ô¤ÏAUTO¡¢Ãæ～¾åµé¼Ô¤ÏMANUAL¤È»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤â¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤À¡£
¡¡¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥È¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´·¤ì¤ì¤Ð¿ôÉÃ¤Ç¥×¥ê¥³¥Ã¥¯¤ò¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ã»¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤Ï7.6¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTROY Industries SOCC 10.5" AEG - Black¡×¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ーÅëºÜµ¡½é¿´¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î1Âæ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê1Âæ¤È¸À¤¨¤ë¡£
(C)EMG-JAPAN (KA). ALL RIGHT RESERVED.