¡Ö¥Û¥ó¥Ï¥¤¡×¤¬Æü»º³ô¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¥ë¥Î¡¼¤È¸ò¾Ä¡¡¸µÆü»º´´Éô¤¬ÅÏÊ©¡¡ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Û¥ó¥Ï¥¤ÀºÌ©¹©¶È¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥ë¥Î¡¼¤¬»ý¤ÄÆü»º¤Î³ô¼°¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÎÃæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂç¼êÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Û¥ó¥Ï¥¤ÀºÌ©¹©¶È¡×¤¬Æü»º¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥Î¡¼¤ÈÆü»º¤Î³ô¼°¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆü»º¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Ç¤¢¤ëÉûºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥ó¥Ï¥¤¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¥Û¥ó¥Ï¥¤¤¬Æü»º¤ÎÇã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö½é¡¢Æü»º¤ËÄ¾ÀÜ¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Ï»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ»±²¼¤ËÎ¾¼Ò¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¤¿·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÎÃæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂç¼êÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Û¥ó¥Ï¥¤ÀºÌ©¹©¶È¡×¤¬Æü»º¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥Î¡¼¤ÈÆü»º¤Î³ô¼°¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆü»º¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Ç¤¢¤ëÉûºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥ó¥Ï¥¤¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¥Û¥ó¥Ï¥¤¤¬Æü»º¤ÎÇã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö½é¡¢Æü»º¤ËÄ¾ÀÜ¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Ï»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ»±²¼¤ËÎ¾¼Ò¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¤¿·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£