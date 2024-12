【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル】12月21日 発売価格:5,280円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」を12月21日に発売する。価格は5,280円。

「30 MINUTES MISSIONS」シリーズより、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のAC「ライガーテイル」が登場。頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造が採用されており、両肩武器と一部左手武器の取り付けは3mmジョイントにより様々なアセンブルに対応できる。

武器は「DF-GA-08 HU-BEN」、「DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU」、「BML-G2/P17SPL-16」、「SONGBIRDS」が付属する。

【付属品】

・DF-GA-08 HU-BEN×1

・DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU×1

・BML-G2/P17SPL-16×1式

・SONGBIRDS×1式

・ジョイントパーツ×1式

・シール×2種

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.(C)BANDAI SPIRITS 2019

※発売日は流通により前後する場合があります。