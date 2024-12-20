¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÂç·¿¥È¥ìー¥É¤òÄó¸À¡Ö¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー¤¬É¬Í×¡×
¡¡12·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢113-100¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£16Æü¤Î¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥ºÀï¤ËÂ³¤2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤À¤¬¡¢Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï1¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡11·îÁ°È¾¤Ë¤Ï6Ï¢¾¡¤òµó¤²¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Áー¥à¤ÎÀïÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¤³¤Î1¤«·î´Ö¤Ë2ÅÙ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÏ¿¤·¾¡Î¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥¨¥ß¥ìー¥ÄNBA¥«¥Ã¥×¡×¡ÊºòÇ¯¤Î¸Æ¾Î¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ë¤â¥°¥ëー¥×¥êー¥°ÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¥·ー¥º¥óÃæÈ×¤ò·Þ¤¨¥È¥ìー¥É¤ÎÆ°¤¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥è¥Ê¥¹¡¦¥Ð¥é¥ó¥Á¥å¥Ê¥¹¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¡Ë¤òÉ®Æ¬¸õÊä¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ÎÊä¶¯¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬Âç·¿¥È¥ìー¥É¤òÄó¸À¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSPEAK¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥È¥ìー¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¸¥ßー¤¬¹¥¤¤À¡£Èà¤ÏÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤¤¡£»ä¤¿¤Á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤Ï¡Øº£¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ñ»º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥Áー¥à¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ä¤Ïº£¤³¤½¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Áー¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ð¥È¥éー¤¬¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¸«¤»¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤³¤½¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÉ¬Í×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¥Ð¥È¥éー¤Ïº£¥·ー¥º¥ó19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ19.4ÆÀÅÀ6.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5.0¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î17Æü¤Î¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ç¤ÏÊÒÂ¤Î¥·¥åー¥º¤¬Ã¦¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦Æ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¥×¥ìー¤ò¸«¤»¡¢35ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÈà¤Ïº£¤â¥Òー¥È¤Î¿´Â¡¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Ð¥È¥éー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢È¬Â¼ÎÝ¤ò´Þ¤à¼çÎÏÁª¼ê¤¬¥È¥ìー¥ÉÍ×°÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡£