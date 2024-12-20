·à¾ìÈÇ¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡×¥à¥Ó¥Á¥±ÆÃÅµÂè2ÃÆ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¡ª¼çÂê²ÎÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤â¸ø³«
10¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ2025Ç¯1·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡×¤Î¥à¥Ó¥Á¥±ÂèÆóÃÆÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢·à¾ìÈÇ¼çÂê²Î¤ÎÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ØÆþÆÃÅµ²èÁü¤¬¸ø³«¡£
2015Ç¯1·î¤ËÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôLOVE¡ª¡×¡£¥ª¡¼¥ë¿·ºî¥«¥Ã¥È¤Ç2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡¦·à¾ìÈÇ¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡×¤è¤êÂèÆóÃÆÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥à¥Ó¥Á¥±¤¬12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼³¨ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢24¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿¥à¥Ó¥Á¥±¤ÎÊÝ´É¤Ê¤É¤Ë¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÈþÃË¹â¹»ALL STARS¡ÙÁ´24¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê¥¥ã¥¹¥È22¿Í¡Ë¤ÇÂ£¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö±Êµ×ÉÔÊÑ¡ùLOVE ISLIFE¡ù¡×¤Î³ÆÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ²èÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä¤êÆÃÅµÂèÆóÃÆ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¡ª
ÂèÆóÃÆÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±
2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä³«»Ï
¡ãÂèÆóÃÆÆÃÅµ¡ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼
²Á³Ê¡§1,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡ä
¢§·à¾ìÈÎÇä¡§2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ìOPEN¡Á
¢¨Á´¹ñ¤Î¸ø³«·à¾ì°ìÍ÷
https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=boueibu2025
¢§ÄÌ¿®ÈÎÇä¡§2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡Á
±Ç²èÁ°Çä·ô¤Î¤³¤È¤Ê¤é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼
https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M10174367083
MOVIE WALKER STORE
https://goods.moviewalker.jp/categories/6346488/?ref=official
¢¨ÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥à¥Ó¥Á¥±1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤¬£±¤ÄÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¾ÇäÌÜÅª¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉñÂæ°§»¢¤ä²Á³Ê¤Î°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¶½¹Ô¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍÅö¤¿¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤Ï¡¢³Æ·à¾ì¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÃË¹â¹»ALL STARS¡Ö±Êµ×ÉÔÊÑ¡ùLOVE IS ALL¡ù¡×Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î²èÁü¤¬ÅþÃå¡ª
¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ÎËÉ±ÒÉô¤Î¿·ºî¥½¥ó¥°¡ª°¦ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç°¦¤ò²Î¤¦¤è¡Á¡ª
10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î°Ù¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´24¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¥ã¥¹¥È22¿Í¤¬½¸·ë¡ª¡¡Á´24¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¡Ø·¯¤ÏÊ¹¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡ª¡Ù
¡Ö±Êµ×ÉÔÊÑ¡ùLOVE IS LIFE¡ù¡×
²Î¾§¡§ÈþÃË¹â¹»ALL STARS
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§1,700±ßÀÇ¹þ¡Ê1,545±ßÀÇÈ´¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§PCCG.70547
È¯Çä¸µ¡¦ÈÎÇä¸µ¡§PONY CANYON
±Êµ×ÉÔÊÑ¡ùLOVE IS LIFE¡ù
ºî»ì¡¡hotaru ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¡±àÅÄ·òÂÀÏº
²Î¾§¡§ÈþÃË¹â¹»ALL STARS
¡Ê»³ËÜÏÂ¿Ã¡¡Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¡À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¡¡Çò°æÍª²ð¡¡ÁýÅÄ½Ó¼ù
Çþ¿Í¡¡¿ùÅÄÃÒÏÂ
¿ÀÃ«¹À»Ë¡¡Ê¡»³ ½á¡¡»ûÅçÂóÆÆ¡¡°Â¸µÍÎµ®
²ÏËÜ·¼Í¤¡¡Â¼¾å´îµª
²¼ÄáÄ¾¹¬¡¡¾®ËóÎ¿²í¡¡ÀÐ°æ¹§±Ñ¡¡°ÂÅÄÎ¦Ìð¡¡ÍÕ»³æÆÂÀ¡¡¹¾¸ýÂóÌé
ÎÐÀî ¸÷¡¡Ä»³¤¹ÀÊå¡¡¾¾²¬Ä÷¾ç¡Ë
¡ãÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ä
¢¦¤¤ã¤Ë¤á
¥¥ã¥¹¥È22¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖSpecial ´ó¤»½ñ¤¡ÊÊ£À½¡Ë¡×
https://canime.jp/product/PCCG000070547/
¢¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¡Ê54¡ß86mm)2Ëç¥»¥Ã¥È
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2983633/
¢¦Amazon.co.jp
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKHVJ5M7
¢¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://books.rakuten.co.jp/rb/18048825/
´ØÏ¢µ»ö¡§
¥ª¡¼¥ë¿·ºî¥«¥Ã¥È·à¾ìÈÇ¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡×2025Ç¯1·î¸ø³«·èÄê¡ª¡ØÈþÃË¹â¹»ALL STARS¡Ù¼çÂê²ÎÆþ¤êÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«
https://otajo.jp/117741
·à¾ìÈÇ¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡×ºîÉÊ³µÍ×
¡Ú¸ø³«¾ðÊó¡Û
2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ì¸ø³«
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
10¼þÇ¯¤â¥é¥Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôLOVE¡ª¡×¤¬2025Ç¯¤ËÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ
¤¨¤ë¡£10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯·à¾ìÈÇ¡ÖÈþÃË¹â
¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô ETERNAL LOVE¡ª¡×¤¬¥ª¡¼¥ë¿·ºî¥«¥Ã¥È¤Ç¸ø³«·èÄê¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôLOVE¡ªLOVE¡ª¡×°Ê¹ß¥·¥ê¡¼¥º
¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥á¥Ã¥È¤¬ËÜºî¤Ç¤âÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤Î¹â¾¾¿®»Ê¤ò¤Ï
¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸
·ë¡£µÓËÜ¤ò²£¼êÈþÃÒ»Ò¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤òµÜÏÆÀéÄá¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµÜÀîÃÎ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤òyamazo¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢»³
ËÜÏÂ¿Ã¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¢À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¡¢Çò°æÍª²ð¡¢ÁýÅÄ½Ó¼ù¤éËÉ±ÒÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â
ºÆ½¸·ë¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡½¡£
ËÉ±ÒÉô5¿Í(È¢º¬Í´ð¡¢Í³ÉÛ±¡ ±ì¡¢µ´ÅÜÀîÇ®»Ë¡¢ÌÄ»ÒÎ²²«¡¢Â¢²¦ Î©)¤¬¥Ð¥È¥ë¥é
¥ô¥¡¡¼¥º¤Ë¥é¥Ö¥á¥¤¥¥ó¥°(ÊÑ¿È)¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀï¤¦º£²ó¤ÎÅ¨¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡Û
¢¡STAFF
¸¶ºî¡§ÇÏÃ«¤¯¤é¤ê
´ÆÆÄ¡§¹â¾¾¿®»Ê
µÓËÜ¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§µÜÏÆÀéÄá
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÜÀîÃÎ»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÄÅ¼éÍµ»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÉðÆ£ÀµÉÒ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó
ÊÔ½¸¡§¾®Åç½ÓÉ§
²»³Ú¡§yamazo
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥á¥Ã¥È
ÇÛµë¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
À½ºî¡§¹õ¶ÌÅò¿¶¶½²ñ
¢¡CAST
È¢º¬Í´ð¡§»³ËÜÏÂ¿Ã
Í³ÉÛ±¡ ±ì¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
µ´ÅÜÀîÇ®»Ë¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯
ÌÄ»ÒÎ²²«¡§Çò°æÍª²ð
Â¢²¦ Î©¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¡§Çþ¿Í
È¢º¬¶¯Íå¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
ÁðÄÅ¶Ó»ËÏº¡§¿ÀÃ«¹À»Ë
ÍÇÏ ßî¡§Ê¡»³ ½á
²¼Ï¤°¤¸ÅºÈ¡§»ûÅçÂóÆÆ
¥º¥ó¥À¡¼¡§°Â¸µÍÎµ®
ÊÌÉÜ·îÉ§¡§²ÏËÜ·¼Í¤
ÊÌÉÜÆüÉ§¡§Â¼¾å´îµª
¥À¥À¥Á¥ã¡§°Â¸µÍÎµ®
½¤Á±»û¶ÀÂÀÏº¡§²¼ÄáÄ¾¹¬
Ì¸ÅçÎ¶ÇÏ¡§¾®ËóÎ¿²í
ÏÂÁÒ¼·½ï¡§ÀÐ°æ¹§±Ñ
ËüºÂÂÀ»Ò¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð
Æ»¸å°ìÏ»¡§ÍÕ»³æÆÂÀ
¥«¥ë¥ë¥¹¡§¹¾¸ýÂóÌé
»Ø½É°¤Â¿¡§ÎÐÀî ¸÷
±§Æà·îÂÀ¼ù¡§Ä»³¤¹ÀÊå
Çò¹ü¥Þ¡¼¥µ¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Õ¥é¥Ì¥¤¡§°Â¸µÍÎµ®
¥¢¥¤¥¢¥¤¡§»³¸ý¾¡Ê¿
¥Ç¥¹¥¢¥â¥ë¡§¾®¿ù½½ÏºÂÀ
¢¡¼çÂê²Î
¡Ö±Êµ×ÉÔÊÑ¡ùLOVE IS LIFE¡ù¡×
ºî»ì¡¡hotaru ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¡±àÅÄ·òÂÀÏº
²Î¾§¡§ÈþÃË¹â¹»ALL STARS
¡Ê»³ËÜÏÂ¿Ã¡¡Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¡À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¡¡Çò°æÍª²ð¡¡ÁýÅÄ½Ó¼ù
Çþ¿Í¡¡¿ùÅÄÃÒÏÂ
¿ÀÃ«¹À»Ë¡¡Ê¡»³ ½á¡¡»ûÅçÂóÆÆ¡¡°Â¸µÍÎµ®
²ÏËÜ·¼Í¤¡¡Â¼¾å´îµª
²¼ÄáÄ¾¹¬¡¡¾®ËóÎ¿²í¡¡ÀÐ°æ¹§±Ñ¡¡°ÂÅÄÎ¦Ìð¡¡ÍÕ»³æÆÂÀ¡¡¹¾¸ýÂóÌé
ÎÐÀî ¸÷¡¡Ä»³¤¹ÀÊå¡¡¾¾²¬Ä÷¾ç¡Ë
¡ÚWEB¡Û
¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://boueibu.com/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@ boueibu
¥Ö¥é¥¦¥¶¥²¡¼¥à¡ÖÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¥é¥Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×
¢£»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¡ª
ÅÐÏ¿·ï¿ô5Ëü·ïÃ£À®¤Ç¡¢Á´°÷¤ËSR¡ÖÈ¢º¬Í´ð¡×&¥¬¥Á¥ã15Ï¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§URL¤«¤éº£¤¹¤°»öÁ°ÅÐÏ¿¡ª
https://s.g123.jp/y23ha7bb
¡ÊC¡ËÇÏÃ«¤¯¤é¤ê¡¿¹õ¶ÌÅò¿¶¶½²ñ