¡Ö2025Ç¯¤ÏËÍ¤ò¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢ºÆ³«¤Ø¡Ä·ÀÌóËþÎ»¸å¤â¸¥¿È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø´¶¼Õ
¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê(28)¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿MK¥É¥ó¥º¤Ç¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥ÎÎ¨¤¤¤ë¶áÇ¯¤Î¥¯¥é¥ÖÁ´À¹´ü¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¡£
°ì»þ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¤ËÂ³¤¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶þ»Ø¤Î¹¶·âÅªMF¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥óÊÕ¤ê¤«¤éºÙ¤«¤¤Éé½ý¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÊÁ°¤«¤é·üÇ°¤µ¤ì¤¿ÁÇ¹ÔÌäÂê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï¹½ÁÛ³°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤â¹½ÁÛ³°¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¡¼¥¸¡½¥µ¥¤¥É¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÀÅªµÔÂÔÈï³²¡¢ËãÌô¼è°ú¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¾É¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥»¥ê¥¨A¤Î¥³¥â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢28ºÐMF¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¼«¿È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº£½µ¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÏËÍ¤ò»É·ãÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤É¤ì¤Û¤É´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡×
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÂÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤éÁ´°÷¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ÏÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»þ¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬±¿¤ò¿´¤«¤éµ§¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥³¥â¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢12·î26Æü¤«¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤ÇÀµ¼°·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿MK¥É¥ó¥º¤Ç¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥ÎÎ¨¤¤¤ë¶áÇ¯¤Î¥¯¥é¥ÖÁ´À¹´ü¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¡£
°ì»þ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¤ËÂ³¤¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶þ»Ø¤Î¹¶·âÅªMF¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÀÅªµÔÂÔÈï³²¡¢ËãÌô¼è°ú¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¾É¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥»¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¬¥¹´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥»¥ê¥¨A¤Î¥³¥â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢28ºÐMF¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¼«¿È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº£½µ¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÏËÍ¤ò»É·ãÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤É¤ì¤Û¤É´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡×
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÂÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤éÁ´°÷¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ÏÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»þ¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬±¿¤ò¿´¤«¤éµ§¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ì¡¦¥¢¥ê¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥³¥â¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢12·î26Æü¤«¤éÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤ÇÀµ¼°·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£