ºÇÂç300Ëü¿Í²î»à¡ÄÃ¦ËÌYouTuber¡¢ÁÔÀä¤ÊËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÌÚ¤ÎÈé¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡×
¡¡Ã¦ËÌYouTube¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÁÔÀä¤Ê¿©À¸³è¤ò¹ðÇò¡£ºÇÂçÌó300Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢²î»à¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÌÚ¤ÎÈé¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤àËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹&¼ÂºÝ¤ËÃ¦ËÌ¤·¤¿¥ë¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#2¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£
¡¡º£²ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷ÀÃ¦ËÌYouTuber¡¦¥Ï¥Ê¤µ¤ó¡£ËÌÄ«Á¯¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤ÈÌ¿¤¬¤±¤ÇÃ¦ËÌ¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡1995Ç¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿©ÎÈÆñ¤Ë´Ù¤êÌó300Ëü¿Í¤¬²î»à¡£²ÈÂ²¤òµ²¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ï¥Ê¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï96Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ËÃ±ÆÈ¤ÇÃ¦ËÌ¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö2Ç¯¸å¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ï¥Ê¤µ¤ó¤ÎÊì¤ÏÃ¦ËÌÀè¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¶¯Åð¤ËÁø¤¤°ìÊ¸Ìµ¤·¤Ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö2Ç¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡Êì¤¬»Ä¤·¤¿¤ª¶â¤Ç2¿Í¤ÎËå¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö1Æü3¿©¿©¤Ù¤é¤ì¤º¤ªÊÆ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¡Ö¼ç¿©¤Ï¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤À¤±¤ÉÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¹Å¤¤¡£°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏÌÚ¤ÎÈé¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÔÀä¤Ê¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£