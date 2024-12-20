¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡ÙÂè2´üÀ©ºî·èÄê¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¤ÎÂè2´ü¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸¶ºî¤Îºî²èÃ´Åö¡¦ÀÄÌÚÍµ»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂè2´ü·èÄê¡ª¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¤Ï¡¢¡È²ø°Û¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Á³ºÒ³²¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÂà¼£¤¹¤ëËâË¡¾¯½÷¤¬¿Í¡¹¤ÎÆ´¤ì¤Î¿¦¶È¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤ª»Å»ö¡ßËâË¡¾¯½÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï½¢¿¦ÌÌÀÜ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡È²ø°Û¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÌÚ¥«¥Ê¤¬¥ä¥ó¥¡¼µ¤¼Á¤ÎËâË¡¾¯½÷¡¦±ÛÃ«¿ÎÈþ¤È½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£½¢¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ê¤ÏºÒ³²¸½¾ì¤Ç¡È²ø°Û¡É¤ÈÀï¤¦±ÛÃ«¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËâË¡¾¯½÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÊÊ¤â¤Õ¤¿ÊÊ¤â¤¢¤ëÀèÇÚ¼Ò°÷¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñ¿Í¡¢¤½¤·¤ÆËâË¡¾¯½÷¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ËÜÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¡¦Âè12ÏÃ¡Ö°ì¿Í¤È¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢²ø°Û¤ÎÂà¼£Ãæ¤ËµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥«¥Ê¤¬Ãç´Ö¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¥«¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬»Ç¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¸å¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¡¢ÀÄÌÚ»áÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ÎÂè2´üÀ©ºî·èÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂè2´ü·èÄê¡ª¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¤Ï¡¢¡È²ø°Û¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Á³ºÒ³²¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÂà¼£¤¹¤ëËâË¡¾¯½÷¤¬¿Í¡¹¤ÎÆ´¤ì¤Î¿¦¶È¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤ª»Å»ö¡ßËâË¡¾¯½÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï½¢¿¦ÌÌÀÜ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡È²ø°Û¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÌÚ¥«¥Ê¤¬¥ä¥ó¥¡¼µ¤¼Á¤ÎËâË¡¾¯½÷¡¦±ÛÃ«¿ÎÈþ¤È½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£½¢¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ê¤ÏºÒ³²¸½¾ì¤Ç¡È²ø°Û¡É¤ÈÀï¤¦±ÛÃ«¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËâË¡¾¯½÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÊÊ¤â¤Õ¤¿ÊÊ¤â¤¢¤ëÀèÇÚ¼Ò°÷¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñ¿Í¡¢¤½¤·¤ÆËâË¡¾¯½÷¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ËÜÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¡¦Âè12ÏÃ¡Ö°ì¿Í¤È¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢²ø°Û¤ÎÂà¼£Ãæ¤ËµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥«¥Ê¤¬Ãç´Ö¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¥«¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬»Ç¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¸å¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¡¢ÀÄÌÚ»áÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ÎÂè2´üÀ©ºî·èÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£