¡Ö½ÏÀ®Æù¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© Æù¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ÝÌ£À®Ê¬¤âÁý²Ã
ÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÕ¿²¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ÏÀ®¤È¤Ï¡Ö¿©ºà¤ò¿²¤«¤»¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿©ºà¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤È³°Åª´Ä¶¡Ê²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡¦»þ´Ö¤Ê¤É¡Ë¤ÎÁí¹çºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¥¢¥ß¥Î»À¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©ºà¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÝÌ£À®Ê¬¤âÁý¤¨ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÏÀ®¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡Ö½ÏÀ®Æù¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿Æù¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¡¢²ÈÃÜ¤Î¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÚÆù¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ºÙË¦¤Ë»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜÁÇ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÆù¤ÏºÙË¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ò¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ý½Ì¤·Â³¤±¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÃÜ¤ò¤È»¦¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÆù¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ºÙË¦¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Ä¤¯¤¹¤È¡¢¶ÚÆù¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µí¤Î¾ì¹ç¡¢¤È»¦¤·¤Æ¤«¤é°ì½µ´Ö¤Û¤É¤¿¤Ä¤È¡¢¶ÚÆù¤ÎºÙË¦¤ÎÃæ¤Ë¤â¤È¤â¤È´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç¶ÚÆù¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢»ÝÌ£À®Ê¬¤Î¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤È¥¤¥Î¥·¥ó»À¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥·¥ó»À¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥Á¥ó¤È¥ß¥ª¥·¥ó¤Î¹½Â¤¤ò¤æ¤ë¤á¡¢¶ÚÆù¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆù¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È¡¢¹Å¤«¤Ã¤¿Æù¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»ÝÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬½ÏÀ®¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆù¤Ï¡¢µíÆù¤ÏÌó10Æü¡¢ÆÚÆù¤ÏÌó5Æü¡¢·ÜÆù¤ÏÈ¾Æü¤Û¤É½ÏÀ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÏÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ß¥Î»À¤Ï¡¢Æù¤Î¹á¤ê¤òÁý¤¹¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþÌ£¤·¤¤¡Ö½ÏÀ®Æù¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎµíÆù¤è¤ê¤âÄ¹¤¤Æü¿ô¡Ê30¡Á40Æü´ÖÄøÅÙ¡Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê´Æ½¤¡§·ò¹¯´ÉÍý»Î°ìÈÌ»ØÆ³°÷¡Ë