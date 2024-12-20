¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ÎÃç´Ö¡×¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡È¥í¥¹¡ÉÂ³½Ð¡Ä¡ÈÂ³ÊÔ¡ÉË¾¤àÀ¼¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ê34¡Ë¼ç±é¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡ËºÇ½ª²ó¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¶ø¤ä¿´¾ð¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹ª¤ß¤Ê±é½Ð¤È¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ®±é¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÃíÌÜºî¡£ÎÞ¤òÍ¶¤¦´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÀ¼¤È¡È¥é¥¤¥ª¥ó¥í¥¹¡É¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´11ÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤ë¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡×¤ÎÀ¸³è¤òåÌÌ©¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Æ±ºî¡£Ìø³Ú¤ÈºäÅì¤¬¤½¤ÎÀ¸³è¤È¿´¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¡¢É½¾ð¤È±éµ»¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤ÏºÇ½ª²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ÎÃç´Ö¡×¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¥Ü¥íµã¤¡×¡Ö¿À¥É¥é¥Þ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¿¤«¡Ä¹æµã¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î²ÈÂ²¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÍè½µ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥í¥¹³ÎÄê¤Ç¤¹¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤ä¤À¤ä¤À¤ä¤À¤ä¤À¤ä¤À¤ä¤À´û¤Ë¥í¥¹¡×¤È¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ³¤¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡ÈÂ³ÊÔ¡É¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£