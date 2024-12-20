¥í¥·¥¢¤Î¸ÞÎØÍ½Áª»²²ÃÍÆÇ§¡¢ºäËÜ¡ÖÇ³¤¨¤ë¡×ÀéÍÕ¤Ï¡Ö1Ç¯¸å¡Ä¼«¿®¤¬È÷¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2024Ç¯12·î20Æü¡¡Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡½÷»ÒSP¤Ç¤Ï¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬78¡¦92ÅÀ¤Ç´ÓÏ½¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î16ºÐ¡¦ÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬75¡¦58ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢ºòÇ¯2°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬74¡¦72ÅÀ¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î±éµ»Á°¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÎ¾¹ñÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Ç³Æ1¿Í¡¢¥Ú¥¢¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç³Æ1ÁÈ¤¬½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¤ËÄ©¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎºäËÜ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¡Ë3¿Í¤ÎÃ¯¤«¤Î´Ö¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Éü³è¤¹¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£º£¥í¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«Â¾¤Î¹ñ¤â¶¯¤¤¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤ÇÀï¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ³¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½àÍ¥¾¡¤ÎÀéÍÕ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥í¥·¥¢¸ì¤òËÝÌõ¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö4²óÅ¾¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥óÄ·¤ÖÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Ï´°Á´¤Ë¾¡¤Æ¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¼«¿®¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤È¤«4²óÅ¾¤ÎÂçµ»¡£¤â¤Á¤í¤ó¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤·¡¢Â¾¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¤â°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£