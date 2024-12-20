À¼Í¥»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹PAC¡×ÍèÇ¯3·îËö¤Ë»ö¶ÈÄä»ß¤Ø¡¡²ñ¼Ò²ò»¶¤Ç½êÂ°À¼Í¥¤Ë½©¸µÍÓ²ð¡¢±óÆ£°½¤éÂ¿¿ô
¡¡À¼Í¥»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹PAC¡×¤¬20Æü¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ»ö¶ÈÄä»ß¤·¡¢²ñ¼Ò¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¸¥¢Ìò¤Î½©¸µÍÓ²ð¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Ù¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥àÌò¤Î±óÆ£°½¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾À¼Í¥¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¸æ½ê¤¬Â¿¿ô½êÂ°¡ªÀ±Ìîµ®µª¡¢ÄÔ¿ÆÈ¬¡Ä¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹PAC¡×À¼Í¥¤¿¤Á
¡¡²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤Ï³ÊÃÊ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¸ü¤¯¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³§ÍÍ¤Î¤´¸ü¾ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢²ñ¼Ò¤ò²ò»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤´°¦¸Ü¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÄä»ßÆü¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¡¦¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¥ó¥°¡ÙÇÏÂ¹Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÔ¿ÆÈ¬¡¢¡ÖÍ·µº²¦5D's¡Ù¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥¹Ìò¤ÎÀ±Ìîµ®µª¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ¼Í¥¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¸æ½ê¤¬Â¿¿ô½êÂ°¡ªÀ±Ìîµ®µª¡¢ÄÔ¿ÆÈ¬¡Ä¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹PAC¡×À¼Í¥¤¿¤Á
¡¡²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤Ï³ÊÃÊ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¸ü¤¯¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³§ÍÍ¤Î¤´¸ü¾ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢²ñ¼Ò¤ò²ò»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¡¦¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¥ó¥°¡ÙÇÏÂ¹Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÔ¿ÆÈ¬¡¢¡ÖÍ·µº²¦5D's¡Ù¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥¹Ìò¤ÎÀ±Ìîµ®µª¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ¼Í¥¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£