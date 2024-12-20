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Source: Smith et al. 2024 / Journal of Ethology, University of California Davis
Reference: Sonja Wild / Youtube