¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡¢¥°¥ë¡¼¥×µÚ¤Ó¥Ï¥í¥×¥íÂ´¶È¤òÈ¯É½¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¾åÔ¢ÎÁË¨°á¡Ê¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡Ë
¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¾åÔ¢ÎÁË¨°á¤¬20Æü¡¢ÍèÇ¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥àµÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2015Ç¯¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¡£¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸«Ê¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·è¤áÎ±³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡¢¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤òµâ¤ß¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Â´¶È¸å¤â·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÚËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¡Û¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¾åÔ¢ÎÁË¨°á¤Ï2025Ç¯¤Î½Õ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥àµÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ë¡¢³§ÍÍ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤òÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÂ´¶È¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤ÎÄì¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¡¢Âç¹¥¤¤ÊËå¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¡£±Ê±ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ2015Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢âÁ¤·¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ê±ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ËèÆü¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¼¡¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤ÎÂ´¶È¤¬Â³¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Æü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ï¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»Ä¹ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´Ö¤Ë¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Â´¶È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î9Ç¯¡£¤¤Ã¤È»ä°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÌ´¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥ó¥¸¥å¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¿´¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤«¤éÎò»Ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿º£¤ÎºÇ¹â¤Ê¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ò¼«Ê¬¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÎÂ´¶È¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î·Á¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÆü¤¬¤¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤ÆÌã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡ª¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤Þ¤Ç»Ä¤êÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¸åÇÚ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤Ë¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂç¤¤¯¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¸þ¤¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤òÇÜ°Ê¾å¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÂ´¶È¸å¤ÏÎ±³Ø¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤È¤·¤Æ¤Î¾åÔ¢ÎÁË¨°á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª 2024Ç¯12·î20Æü¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à ¥ê¡¼¥À¡¼ ¾åÔ¢ÎÁË¨°á¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ú¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Û¤«¤ß¤³¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û1999Ç¯10·î24Æü¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û·§ËÜ¸©¡Ú¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à²ÃÆþÆü¡Û2015Ç¯11·î11Æü¡ÖPIZZA-LA¡×¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×TVCM½Ð±é¡¢²½¾ÑÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î»¨»ï¡Öbis.¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë½Ð±é¤·É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯6·î21Æü¤è¤ê¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£