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https://www.home-assistant.io/voice-pe/
The era of open voice assistants has arrived - Home Assistant
https://www.home-assistant.io/blog/2024/12/19/voice-preview-edition-the-era-of-open-voice/
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Home Assistant Voice Preview Edition
https://www.seeedstudio.com/Home-Assistant-Voice-p-6998.html